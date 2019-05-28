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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      С кем партия "Голос" вела переговоры

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      Не так давно музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании партии "Голос". Он диктует строгие правила, собирает людей в список и уже попал в свежие рейтинги соцопроса.

      Для Вакарчука это будет второе пришествие в политику. Впервые в Раду попал в ноябре 2007 года вместе с политсилой тогдашнего президента Виктора Ющенко.

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      Тогда он продержался почти год и сам отказался от мандата. Сейчас же не успела звезда засиять на политическом небосклоне, как ворвалась на первые полосы новостей и в парламентские рейтинги.

      Со старта, по соцопросам, набрали 4,6%. Программы пока не имеют, чем займутся в первую очередь в парламенте – тоже держат интригу. Мол, наработки есть, но озвучат позже. Говорят разве что о помощи армии и отстаивании прав переселенцев.

      Мы сделаем все, чтобы как можно быстрее и политические заключенные, и военнопленные вернулись домой. Я вижу в этом свое персональное задание,
      – заявил лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук.

      В команде Вакарчука есть новые лица, не связанные с олигархами. Заместитель экс-министра экономики Айвараса Абромавичюса – Юлия Клименко, заместитель бывшего Одесского губернатора Михаила Саакашвили – Соломия Бобровская, антикоррупционер Ярослав Юрчишин. Известный кардиолог Юрий Соколов, киборг Андрей Шараскин. Со вчерашнего дня еще Павел Кухта и Ярослав Железняк – члены Стратегической группы.

      Говорили с "Силой людей", с "Демальянсом", с "Украинской Галицкой партией", мы говорили со всеми политическими силами, которые готовы к нам присоединиться. И здесь вопросы что важнее – тренды, оставаться небольшой но гордой силой, или пополнить единую команду, единственный голос изменений,
      – сказал заместитель председателя партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

      Вместе у них больше шансов пройти в праламент. Однако избавляться своего бренда родственные души не очень то и хотят. Хотя в демократическом лагере действительно бушуют жаркие дискуссии.

      Мы стараемся вести диалог, согласовывать мажоритарные округа, чтобы мы с демократическими партиями не были конкурентами. Однако, "Силе людей" уже 5 лет. У нас есть реальные структуры и прозрачное финансирование. К другим партнерам у нас есть вопросы. Если мы с ними договоримся, то мы пойдем вместе,
      – отметил внефракционный напредеп с партии "Сила людей" Остап Еднак.

      В "Демократическом альянсе" говорят, что у них пытались переманить несколько человек. Со всеми членами переговоров не было. Вместе с тем, в "Голосе" отмечают: в своих рядах не хотят видеть действующих депутатов и нескольким уже отказали. Не исключено, что речь идет об еврооптимистах – Мустафе Найеме и Светлане Залищук.


      Светлана Залищук и Мустафа Найем

      По мнению эксперта, это может быть игра на общественных настроениях. Так политики вообще могут не договориться.

      Объединение требует уступок, компромиссов и не всегда дает результат. Поэтому скорее всего пойдут отдельно. Сегодня и времени мало осталось, и в каждой партии есть небольшие относительно шансы на прохождение самостоятельно,
      – отметил политолог Владимир Фесенко.

      В каком составе и с чем пойдет "Голос" на выборы узнаем на следующей неделе на съезде политсилы. Сам же Святослав Вакарчук заявил, что его партия не планирует объединяться с другими политическими силами для участия во внеочередных парламентских выборах.

      Партия "Голос" не объединяется ни с какими другими политическими брендами. Нас интересуют люди, а не бренды. Мы готовы объединять усилия со всеми людьми, которые разделяют наши принципы, идеологические основы и нашу программу,
      – заверил Вакарчук.

      А пока они запускают волонтерские центры по Украине и готовят несколько заявлений: какими законопроектами займутся в Раде и откуда берут деньги. Однако, уверяют, не от олигархов.

       

      Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года. А избирательная кампания началась еще 24 мая. Регистрация кандидатов завершится 20 июня, а 25 июня – последний день регистрации в ЦИК. Добавим, что у партий будет время только до 10 июня, чтобы провести свои съезды и выдвинуть собственных кандидатов в нардепы.

      верховна рада вибори
      Какие партии могут пройти в Раду

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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новости Украины Парламентские выборы 2019 Новости политики Партия Голос Святослав Вакарчук Верховная Рада
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