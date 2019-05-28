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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      З ким партія "Голос" вела переговори

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      Не так давно музикант Святослав Вакарчук заявив про створення партії "Голос". Він диктує суворі правила, збирає людей до списку та вже потрапив у свіжі рейтинги соцопитування.

      Для Вакарчука це буде друге пришестя в політику. Вперше до Ради потрапив у листопаді 2007 року разом з політсилою тодішнього президента Віктора Ющенка.

      Читайте також: Мажоритарники пішли в народ: як депутати скуповують голоси

      Тоді він протримався майже рік і сам відмовився від мандату. Нині ж не встигла нова зірка засяяти на політичному небосхилі, як увірвалась на перші шпальти новин та у парламентські рейтинги.

      Зі старту, за соцопитуваннями, набрали 4,6%. Програми поки не мають, чим займуться в першу чергу у парламенті – теж тримають інтригу. Мовляв, напрацювання є, але озвучать пізніше. Говорять хіба що про допомогу армії та відстоювання прав переселенців.

      Ми зробимо все, щоб якомога швидше і політичні в'язні, і військовополонені повернулися додому. Я бачу в цьому своє персональне завдання,
      – заявив лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук.

      У команді Вакарчука є нові обличчя, не пов'язані з олігархами. Заступниця екс-міністра економіки Айвараса Абромавичуса – Юлія Клименко, заступник колишнього Одеського губернатора Михайла Саакашвілі – Соломія Бобровська, антикорупціонер Ярослав Юрчишин. Відомий кардіолог Юрій Соколов, кіборг Андрій Шараскін. Відучора ще Павло Кухта та Ярослав Железняк – члени Стратегічної групи.

      Говорили з "Силою людей, з "Демальянсом", з "Українською Галицькою партією", ми говорили з усіма політичними сиами, які готові до нас долучатися. І тут питання що важивіше – тренди, чи залишатися невеличкою але гордою силою, чи поповнити єдину команду, єдиний голос змін,
      – сказав заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

      Разом у них більше шансів пройти до праламенту. Проте позбавлятись свого бренду споріднені душі не дуже то й хочуть. Хоча у демократичному таборі дійсно вирують палкі дискусії.

      Ми намагаємось вести діалог, узгоджувати мажоритарні округи, щоб ми з демократичними партіями не були конкурентами. Проте, "Силі людей" вже 5 років. У нас є реальні структури та прозоре фінансування. До інших партнерів у нас є питанння. Якщо ми з ними домовимся, то ми підемо разом,
      – зазначив позафракційний напредеп, партія "Сила людей" Остап Єднак.

      У "Демократичному альянсі" кажуть, що у них намагались переманити кількох людей. Із усіма членами перемовин не було.
      Разом з тим, у "Голосі" наголошують: у своїх лавах не хочуть бачити чинних депутатів і кільком вже відмовили. Не виключено, що мова йде про єврооптимістів – Мустафу Найєма та Світлану Заліщук.


      Світлана Заліщук та Мустафа Найєм

      На думку експерта, це може бути гра на суспільних настроях. Так політики взагалі можуть не домовитись.

      Об'єднання потербує поступок, компомісів і не завжди дає результат. Тому скоріше за все підуть окремо. На сьогодні і часу мало залишилось, і у кожної партії є малнькі відносно шанси на проходження самостійно,
      – наголосив політолог Володимир Фесенко.

      У якому ж складі і з чим піде "Голос" на вибори дізнаємось наступного тижня на з'їзді політсили. Сам ж Святослав Вакарчук заявив, що його партія не планує об'єднуватися з іншими політичними силами для участі у позачергових парламентських виборах.

      Партія "Голос" не об’єднується з жодними іншими політичними брендами. Нас цікавлять люди, а не бренди. Ми готові об'єднувати зусилля з усіма людьми, що розділяють наші принципи, ідеологічні засади і нашу програму,
      – запевнив Вакарчук.

      А поки вони запускають волонтерські центри по Україні та готують кілька заяв, якими законопроектами займуться в Раді та звідки беруть гроші. Проте, запевняють, не від олігархів.

       

      Дострокові вибори до Верховної Ради відбудуться 21 липня 2019 року. А виборча кампанія почалася ще 24 травня. Реєстрація кандидатів завершиться 20 червня, а 25 червня – останній день реєстрації в ЦВК. Додамо, що в партій буде час лише до 10 червня, щоб провести свої з'їзди та висунути власних кандидатів у нардепи.

      верховна рада вибори
      Які партії можуть пройти у Раду

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      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Святослав Вакарчук Партія Голос
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