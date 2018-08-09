С начала года от боевых действий на Донбассе погибли более 30 гражданских
Наблюдатели ОБСЕ обнародовали новые данные о жертвах и пострадавших среди гражданского населения в результате боевых действий на Донбассе.
Об этом во время брифинга в Киеве в четверг сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
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По данным наблюдателей ОБСЕ, с начала года в результате боев и взрывов боеприпасов на Донбассе погиб 31 мирный житель.
31 гражданский погиб, 137 получили ранения. В целом 168 жертв среди гражданского населения,
– уточнил Александр Хуг.
В ОБСЕ констатируют, что режим прекращения огня на Донбассе никак не соблюдаются.
Утром 9 августа пророссийские наемники цинично обстреляли КПВВ "Майорское".