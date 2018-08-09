С начала года от боевых действий на Донбассе погибли более 30 гражданских

Наблюдатели ОБСЕ обнародовали новые данные о жертвах и пострадавших среди гражданского населения в результате боевых действий на Донбассе.

Об этом во время брифинга в Киеве в четверг сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Читайте также: Россия блокирует миссию ОБСЕ на Донбассе: Волкер назвал причину

По данным наблюдателей ОБСЕ, с начала года в результате боев и взрывов боеприпасов на Донбассе погиб 31 мирный житель.

31 гражданский погиб, 137 получили ранения. В целом 168 жертв среди гражданского населения,

– уточнил Александр Хуг.

Хуг: Через наявність і застосування зброї, мін, страждають цивільні — кожне порушення може призвести до загибелі чи поранення; досягти цілі #ЖоднихЦивільнихЖертв важче, ніж будь-коли. За даними СММ, у 2018р. загинуло 31 і поранено 137 цивільних, усього — 168 жертв — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 9 серпня 2018 р.

В ОБСЕ констатируют, что режим прекращения огня на Донбассе никак не соблюдаются.

Хуг: 6500 нарушений режима прекращения огня — это 6500 невыполненных обещаний. Слишком много утраченных возможностей; люди на Донбассе и по всей Украине ждут выполнения обязательств; ждут мира #Украина — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 9 серпня 2018 р.

Утром 9 августа пророссийские наемники цинично обстреляли КПВВ "Майорское".