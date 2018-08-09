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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

С начала года от боевых действий на Донбассе погибли более 30 гражданских

7 Читати новину українською
С начала года от боевых действий на Донбассе погиб 31 мирный житель
С начала года от боевых действий на Донбассе погиб 31 мирный житель / 24 Канал

Наблюдатели ОБСЕ обнародовали новые данные о жертвах и пострадавших среди гражданского населения в результате боевых действий на Донбассе.

Об этом во время брифинга в Киеве в четверг сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

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По данным наблюдателей ОБСЕ, с начала года в результате боев и взрывов боеприпасов на Донбассе погиб 31 мирный житель.

31 гражданский погиб, 137 получили ранения. В целом 168 жертв среди гражданского населения,
– уточнил Александр Хуг.

В ОБСЕ констатируют, что режим прекращения огня на Донбассе никак не соблюдаются.

Утром 9 августа пророссийские наемники цинично обстреляли КПВВ "Майорское".

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы ОБСЕ
Источник: 24 Канал
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