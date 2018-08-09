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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

З початку року від бойових дій на Донбасі загинуло понад 30 цивільних

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З початку року від бойових дій на Донбасі загинув 31 мирний мешканець
З початку року від бойових дій на Донбасі загинув 31 мирний мешканець / 24 Канал

Спостерігачі ОБСЄ оприлюднили нові дані про жертв та постраждалих серед цивільного населення внаслідок бойових дій на Донбасі.

Про це під час брифінгу у Києві у четвер повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

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За даними спостерігачів ОБСЄ, з початку року внаслідок боїв та вибухів боєприпасів на Донбасі загинув 31 мирний житель.

31 цивільний загинув, 137 отримали поранення. Загалом 168 жертв серед цивільного населення,
– уточнив Александр Хуг.

В ОБСЄ констатують, що режиму припинення вогню на Донбасі жодним чином не дотримуються.

Вранці 9 серпня проросійські найманці цинічно обстріляли КПВВ "Майорське".

Теги: Новини України ОБСЄ Війна на Донбасі Жертви
Джерело: 24 Канал
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