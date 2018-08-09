З початку року від бойових дій на Донбасі загинуло понад 30 цивільних

Спостерігачі ОБСЄ оприлюднили нові дані про жертв та постраждалих серед цивільного населення внаслідок бойових дій на Донбасі.

Про це під час брифінгу у Києві у четвер повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.

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За даними спостерігачів ОБСЄ, з початку року внаслідок боїв та вибухів боєприпасів на Донбасі загинув 31 мирний житель.

31 цивільний загинув, 137 отримали поранення. Загалом 168 жертв серед цивільного населення,

– уточнив Александр Хуг.

Хуг: Через наявність і застосування зброї, мін, страждають цивільні — кожне порушення може призвести до загибелі чи поранення; досягти цілі #ЖоднихЦивільнихЖертв важче, ніж будь-коли. За даними СММ, у 2018р. загинуло 31 і поранено 137 цивільних, усього — 168 жертв — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 9 серпня 2018 р.

В ОБСЄ констатують, що режиму припинення вогню на Донбасі жодним чином не дотримуються.

Хуг: 6500 нарушений режима прекращения огня — это 6500 невыполненных обещаний. Слишком много утраченных возможностей; люди на Донбассе и по всей Украине ждут выполнения обязательств; ждут мира #Украина — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 9 серпня 2018 р.

Вранці 9 серпня проросійські найманці цинічно обстріляли КПВВ "Майорське".