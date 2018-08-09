З початку року від бойових дій на Донбасі загинуло понад 30 цивільних
Спостерігачі ОБСЄ оприлюднили нові дані про жертв та постраждалих серед цивільного населення внаслідок бойових дій на Донбасі.
Про це під час брифінгу у Києві у четвер повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг.
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За даними спостерігачів ОБСЄ, з початку року внаслідок боїв та вибухів боєприпасів на Донбасі загинув 31 мирний житель.
31 цивільний загинув, 137 отримали поранення. Загалом 168 жертв серед цивільного населення,
– уточнив Александр Хуг.
В ОБСЄ констатують, що режиму припинення вогню на Донбасі жодним чином не дотримуються.
Вранці 9 серпня проросійські найманці цинічно обстріляли КПВВ "Майорське".
Джерело: 24 Канал
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