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      С начала месяца у Порошенко значительно выросли доходы

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      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Getty Images

      С начала февраля 2019 года действующий президент Украины Петр Порошенко задекларировал около 118 миллионов гривен доходов.

      С 1 и 15 февраля он задекларировал около 90 миллионов гривен дивидендов от "Прайм Эссетс Кэпитал", об этом известно из реестра доходов.

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      7 и 8 февраля – его доход увеличился на 1,1 миллионов гривен процентов от Международного инвестиционного банка (МИБ). Еще 27,5 миллионов гривен от возврата Министерством финансов стоимости приобретения облигаций внутреннего государственного займа.

      1 января – 548,7 миллионов гривен дивидендов от Rothschild Trust и 26,2 миллионов гривен дивидендов от "Прайм Эссетс Кэпитал", а 8 января – 1,1 миллионов гривен процентов от вкладов в МИБ.

      В то же время, поскольку существенные изменения в имущественном состоянии необходимо задекларировать в десятидневный срок с момента их получения, январские декларации могли относиться как к доходу за 2018 год, так и за 2019.

      В январе Петр Порошенко задекларировал 576 млн гривен доходов.

      В декларации Петра Порошенко за 2017 год указано, что он является собственником 3 квартир, 1 дома площадью 1331,70 квадратных метров в Киевской области и большого количества земельных участков. Порошенко задекларировал 4 картины, каминный набор, часы, музыкальный инструмент, светильники, одежду и ювелирные изделия, а также автомобиль.

      порошенка дружина діти

      Семья Петра Порошенко

      Доходы президента за 2017 год составили 16 303 877 гривен, а денежные активы – 812 225 728 гривен. За 2018 год общий доход Порошенко почти в 8 раз больше, чем за весь 2017 год.

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      Теги: Новости Украины е-декларирование Петр Порошенко Доходы кандидата
      Источник: 24 канал
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