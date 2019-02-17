14:52
17 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Білоруська любов Путіна. Подарунок для Кім Чен Ина
      Вєсті Кремля
      17:21, 16 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко у небезпеці. Любовні послання політиків
      Вєсті.UA
      17:55, 16 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      З початку місяця у Порошенка значно зросли доходи

      540 Читать новость на русском
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 24 канал

      З початку лютого 2019 року чинний Президент України Петро Порошенко задекларував близько 118 мільйонів гривень доходів.

      З 1 і 15 лютого він задекларував близько 90 мільйонів гривень дивідендів від "Прайм Ессетс Кепітал", про це відомо з реєстру доходів.

      Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: список

      7 і 8 лютого – його дохід збільшився на 1,1 мільйонів гривень відсотків від Міжнародного інвестиційного банку (МІБ). Ще 27,5 мільйонів гривень від повернення Міністерством фінансів вартості придбання облігації внутрішньої державної.

      1 січня – 548,7 мільйонів гривень дивідендів від Rothschild Trust і 26,2 мільйонів гривень дивідендів від "Прайм Ессетс Кепітал", а 8 січня – 1,1 мільйонів гривень відсотків від вкладів в МІБ.

      У той же час, оскільки істотні зміни в майновому стані необхідно задекларувати в десятиденний термін з моменту їх отримання, січневі декларації бути  за 2018 рік, так і за 2019.

      Загалом у січні Петро Порошенко задекларував 576 млн гривень доходів.

      У декларації Петра Порошенка за 2017 рік вказано, що він є власником 3 квартир, 1 будинку площею 1331,70 метрів квадратних у Київській області та великої кількісті земельних ділянок. Порошенко задекларував 4 картини, камінний набір, годинники, музичний інструмент, світильники, одяг та ювелірні вироби, а також автомобіль.

      порошенка дружина діти
      Сім'я Петра Порошенка

      Доходи президента за 2017 рік склали 16 303 877 гривень, а грошові активи – 812 225 728 гривень. За 2018 рік загальний дохід Порошенка майже в 8 разів більше, ніж за весь 2017 рік.

      blog_ava
      Коментар Сергія Притули на Нацвідборі Євробачення-2019 обернувся скандалом: неочікувані деталі
      сьогодні
      3232
      Теги: Новини України Петро Порошенко е-декларування Доходи кандидатів
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      НЕПЕРЕМОЖНІ. Андрій Демчук про "на слабо" від дружини, зміну громадянства та допомогу АТОвцям
      сьогодні , 14:30 НЕПЕРЕМОЖНІ. Андрій Демчук про "на слабо" від дружини, зміну громадянства та допомогу АТОвцям
      Станіслав Безушко 100
      Василю Ломаченку – 31: історія успіху видатного боксера
      сьогодні , 12:27 Василю Ломаченку – 31: історія успіху видатного боксера
      Юлія Михайлова 1385
      Хто і як вбиває українські ліси
      сьогодні , 12:01 Хто і як вбиває українські ліси
      Артем Овдієнко 462
      Письмо из Луганска: война научила ценить моменты "здесь и сейчас"
      сьогодні , 08:59 Письмо из Луганска: война научила ценить моменты "здесь и сейчас"
      Ольга Черненко 889
      Нове життя для витинанок: українські прикраси підкорюють світ
      16 лютого , 22:03 Нове життя для витинанок: українські прикраси підкорюють світ
      Ukrainer 2498
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук