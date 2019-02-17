З початку місяця у Порошенка значно зросли доходи

З початку лютого 2019 року чинний Президент України Петро Порошенко задекларував близько 118 мільйонів гривень доходів.

З 1 і 15 лютого він задекларував близько 90 мільйонів гривень дивідендів від "Прайм Ессетс Кепітал", про це відомо з реєстру доходів.

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7 і 8 лютого – його дохід збільшився на 1,1 мільйонів гривень відсотків від Міжнародного інвестиційного банку (МІБ). Ще 27,5 мільйонів гривень від повернення Міністерством фінансів вартості придбання облігації внутрішньої державної.

1 січня – 548,7 мільйонів гривень дивідендів від Rothschild Trust і 26,2 мільйонів гривень дивідендів від "Прайм Ессетс Кепітал", а 8 січня – 1,1 мільйонів гривень відсотків від вкладів в МІБ.

У той же час, оскільки істотні зміни в майновому стані необхідно задекларувати в десятиденний термін з моменту їх отримання, січневі декларації бути за 2018 рік, так і за 2019.

Загалом у січні Петро Порошенко задекларував 576 млн гривень доходів.

У декларації Петра Порошенка за 2017 рік вказано, що він є власником 3 квартир, 1 будинку площею 1331,70 метрів квадратних у Київській області та великої кількісті земельних ділянок. Порошенко задекларував 4 картини, камінний набір, годинники, музичний інструмент, світильники, одяг та ювелірні вироби, а також автомобіль.



Сім'я Петра Порошенка

Доходи президента за 2017 рік склали 16 303 877 гривень, а грошові активи – 812 225 728 гривень. За 2018 рік загальний дохід Порошенка майже в 8 разів більше, ніж за весь 2017 рік.