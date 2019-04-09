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      С незаконными балконами и пристройками в Киеве будут бороться радикально

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      В Киеве планируют демонтировать 21 незаконную пристройку
      В Киеве планируют демонтировать 21 незаконную пристройку / Фото из соцсетей

      В Киеве планируют демонтировать более 20 незаконных пристроек к домам.

      Как информирует Департамент городского благоустройства КГГА, с начала года было выдано 13 поручений на демонтаж 21 пристройки к домам.

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      Все эти пристройки незаконны, поскольку не получили никакой разрешительной документации. У каждого дома есть паспорт фасада, где указаны все архитектурные элементы и их размеры.

      Руководитель профильного департамента КГГА отметил, что уже готовят проект решения Киевсовета о запрете пристроек, изменения формы окон и балконов и установки кондиционеров на фасадах архитектурных памятников.

      Можно ли узаконить пристройку? Что касается пристроек к первым этажам домов, то у владельцев должно быть основание, чтобы занять этот земельный участок.

      Далее по процедуре разрабатываются исходные данные и обязательно наличие разрешения на начало строительных работ.

      Только после этого возможно строительство и ввод в эксплуатацию.

       

      В начале апреля впервые в истории Украины во Львове начали сносить незаконно построенный 7-этажный жилой дом. Его демонтаж планируют закончить до конца апреля.

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      Теги: Новости Киева КГГА Строительство Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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