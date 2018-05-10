С Россией нужно разговаривать на понятном ей дипломатическом языке, — эксперт

О приговоре России от Третейского суда в Гааге и освещение событий относительно оккупации Крыма на территории украинского телевидения – в программе "Pro новости" рассказал публицист и журналист Павел Казарин.

О приговоре России от Третейского суда в Гааге

"С Российской Федерацией нужно разговаривать на понятном ей дипломатическом языке, на нее нужно давить через международные суды. Да, это медленно, но всегда действенно. Россия сама себе вырыла так называемую юридическую пропасть, ведь теперь на РФ можно подавать в суд из-за того, что она нарушила собственные обязательства, нельзя наказывать ее рублем, потому что она имеет много активов в Европе. Мы имеем "окно возможности", и им грех не воспользоваться. Зато нардеп Зварич хочет принять законопроект, в котором предлагает национализировать российские предприятия на территории Украины. Но Казарин заверил, что Украина не сможет заработать на российских государственных компаниях, ведь их не так много в нашей стране", – рассказал Казарин.

Об освещении событий относительно оккупации Крыма на территории украинского телевидения

"Только 2% эфирного времени на украинском телевидении уделяется теме оккупированного Крыма. Об этом заявили в министерстве информационной политики. Все каналы могут сказать, что они ориентируются на запросы телезрителей, если же запроса нет, то о Крыме не говорят. Сейчас плохая ситуация с Крымом, его незаслуженно выбросили на переферию повестки дня. Мы не можем доверять той социологии, которую предлагает нам российские социологические исследования. Из того, что можно сделать вывод, так это то, что в Крыму есть пророссийские люди, их примерно 35-40%, других 40% людей сосредоточенных на ценностях бытового выживания, которые думают не о флаге и его цвете, а о том, за что ребенка в школу отправить, на что приготовить ужин. Их нельзя осуждать, ведь такие люди есть в любом украинском уголке, тем более, они в любой стране", – отметил журналист.