З Росією потрібно розмовляти зрозумілою їй дипломатичною мовою, — експерт

Про вирок Росії від Третейського суду в Гаазі та висвітлення подій щодо окупації Криму на теренах українського телебачення – у програмі "Pro новини" розповів публіцист та журналіст Павло Казарін.

Про вирок Росії від Третейського суду в Гаазі

"З Російською Федерацією потрібно розмовляти зрозумілою їй дипломатичною мовою, на неї потрібно давити через міжнародні суди. Так, це повільно, але завжди дієво. Росія сама собі вирила так зване юридичне провалля, адже тепер на РФ можна подавати до суду через те, що вона порушила власні зобов’язання, можна карати її рублем, бо вона має багато активів в Європі. Ми маємо "вікно можливості", і ним гріх не скористатися. Натомість нардеп Зварич хоче прийняти законопроект, в якому пропонує націоналізувати російські підприємства на території України. Але Казарін запевнив, що Україна не зможе заробити на російських державних компаніях, адже їх не так багато в нашій країні", – розповів Казарін.

Про висвітлення подій щодо окупації Криму на теренах українського телебачення

"Лише 2% ефірного часу на українському телебаченні приділяється темі окупованого Криму. Про це заявили у міністерстві інформаційної політики. Всі канали можуть сказати, що вони орієнтуються на запити телеглядачів, якщо ж запиту немає, то про Крим не говорять. Зараз погана ситуація з Кримом, його незаслужено викинули на переферію порядку денного. Ми не можемо довіряти тій соціології, яка пропонує нам російські соціологічні дослідження. З того, що можна зробити висновок, то це те, що в Криму є проросійські люди, їх приблизно 35-40%, інших 40% людей зосереджені на цінностях побутового виживання, які думають не про прапор та його колір, а про те, за що дитину в школу відправити, на що приготувати вечерю. Їх не можна осуджувати, адже такі люди є у будь-якому українському куточку, тим більше, вони є у будь-якій країні", – зазначив журналіст.