С улиц и клубов в армию больше не будут забирать, – Загороднюк

Министерство обороны отменит практику, когда юношей забирали в армию прямо на улицах, в клубах и в очередях. Такие действия были незаконными.

Минобороны также бороться с взятками за отсрочку от армии, об этом глава оборонного ведомства сообщил в эфире "Свободы слова".

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Так, Минобороны будет жестко контролировать военкоматы, чтобы отменить практику призыва в армию юношей прямо с улицы.

Мы также отменим практику, которая была незаконной, когда юношей призывали на улицах, в клубах, в очередях. Такие практики были, особенно в крупных городах,

– сказал министр.

Загороднюк также отметил, что Правительство утвердит нормативный акт по вопросу срочной службы в армии юношей 18-19 лет. Призывники, которым не исполнилось 20 лет, получат возможность служить в ВСУ только при наличии письменного заявления.

"Мы выдадим распоряжение, я его уже подписал и передал на согласование в Кабмин. Там будет четко указано, что только по письменному заявлению в 18-19 лет. Действительно будет нормативный акт, который будет четко указывать о том, что никакого обязательного призыва с 18 лет не будет", – объяснил глава Минобороны.

Также он подчеркнул, что срочники не попадают в зону ООС.

Призыв 2020: что нужно знать

Загороднюк объяснил, что в 2020 году юношей 18 и 19 лет призывать в армию исключительно на добровольной основе. А вот с 20 лет призыв на срочную службу будет обязательным.

Граждане Украины уже с 18 лет могут подписать контракт на прохождение военной службы.

Сегодня в Украине призывной возраст для мужчин составляет 18-27 лет. Обязаны служить в армии те, кому исполнилось 20-27 лет. Соответствующий указ о призыве на 2020 год недавно подписал президент Владимир Зеленский.

Весенний призыв начнется 1 апреля и продлится по 30 июня. Юноши, которые не имеют высшего образования будут служить в течение 18 месяцев, а для призывников со степенью специалиста или магистра срок службы составит 12 месяцев.

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Может получить отсрочку от срочной службы в армии Украины / Инфографика 24 канала



Кто может получить освобождение от срочной службы в армии Инфографика 24 канала