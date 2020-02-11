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      З вулиць і клубів до армії більше не забиратимуть, – Загороднюк

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      Загоорднюк назвав незаконний вилов призовників на вулицях / Фото з фейсбук-сторінки

      Міністерство оборони скасує практику, коли юнаків забирали до армії просто на вулицях, у клубах та в чергах. Такі дії були незаконними.

      Міноборони також боротиметься з хабарями за відстрочку від армії, про це очільник оборонного відомства повідомив в ефірі "Свободи слова".

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      Так, Міноборони жорстко контролюватиме військкомати, аби скасувати практику призову в армію юнаків прямо з вулиці.

      Ми також скасуємо практику, яка була незаконною, коли юнаків призивали на вулицях, у клубах, в чергах. Такі практики були, особливо у великих містах,
      – сказав міністр.

      Загороднюк також наголосив, що Уряд затвердить нормативний акт щодо питання строкової служби в армії юнаків віком 18-19 років. Призовники, яким не виповнилося 20 років, отримають можливість служити в ЗСУ лише за наявності письмової заяви.

      "Ми видамо розпорядження, я його вже підписав і передав на погодження в Кабмін. Там буде чітко зазначено, що тільки за письмовою заявою у 18-19 років. Дійсно буде нормативний акт, який буде чітко вказувати про те, що ніякого обов’язкового призову з 18 років не буде", – пояснив голова Міноборони.

      Також він підкреслив, що строковики не потрапляють до зони ООС.

      Призов 2020: що треба знати

      • Загороднюк пояснював, що у 2020 році юнаків віком 18 та 19 років призиватимуть в армію виключно на добровільній основі. Натомість з 20 років призов на строкову службу буде обов’язковим. 
      • Громадяни України вже з 18 років можуть підписати контракт на проходження військової служби.
      • сьогодні в Україні призовний вік для чоловіків становить 18 – 27 років. Зобов’язаними служити в армії є ті, кому виповнилося 20 – 27 років. Відповідний указ про призов на 2020 рік нещодавно підписав президент Володимир Зеленський.
      • Весняний призов почнеться 1 квітня та триватиме по 30 червня. Юнаки, які не мають вищої освіти будуть служити протягом 18 місяців, а для призовників зі ступенем спеціаліста або магістра термін служби складе 12 місяців.

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      відстрочка від строкової служби в армії Україна
      Хто може отримати відстрочку від строкової служби в армії України / Інфографіка 24 каналу

      звільнення від армії Україна звільнення від призову звільнення від строкової служби
      Хто може отримати звільнення від строкової служби в армії Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Андрій Загороднюк Збройні сили України Міністерство оборони України
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