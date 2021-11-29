Саакашвили доставили в суд в Грузии: под зданием возникли столкновения

29 ноября 2021 , 10:56
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Источник:

"Новости – Грузия"

В Тбилиси 29 ноября стартует судебный процесс над Михеилом Саакашвили. Экс-президента привезли из военного госпиталя на заседание. Под зданием суда собрались сторонники политика.

У соратников бывшего президента Грузии возникли конфликты с правоохранителями. Полицейские применили против демонстрантов перцовые спреи.

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У здания суда – сотни полицейских

Возле помещения суда собрались сотни правоохранителей. Сторонников оппозиции – около тысячи. Толпа скандировала "Миша".

Столкновения возникли после того, как несколько оппозиционеров вылезли на крышу дома и там размахивали флагами. Полиция потребовала спуститься, а затем применила перцовые баллончики.

Людям понадобилась помощь врачей

Пострадавшим понадобилась помощь врачей. Их забрали в машину скорой помощи, которая дежурила, один из активистов потерял сознание. Как информируют СМИ, возможно, несколько человек уже задержали.

Смотрите видео потасовки у здания суда:


Активисты вылезли на будку охраны / Фото "Новости-Грузия"

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В чем суть дела, по которому проходит заседание:

  • Речь идет о разгоне митинга 7 ноября 2007 года.
  • Также Саакакашвили – обвиняемый по делу о разгроме офиса компании ИМЕДИ.
  • Ранее Минюст Грузии неоднократно отказывал экс-президенту в участии в судебном процессе.
  • Ему предлагали дистанционное участие или процесс в стенах тюрьмы.
Автор: Ірина Пундор