Денисова заявила, что Саакашвили нуждается в немедленном лечении за рубежом. Она добавила, что это мнение разделяет и врач альтернативного медицинского консилиума Отар Тоидзе.

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Денисова о состоянии здоровья Саакашвили

Уполномоченная по правам человека подчеркнула, что волокита с лечением Михеила Саакашвили может стать причиной его инвалидности, а в дальнейшем существует риск летальных исходов.

Народный защитник Грузии Нино Ломджария обратился к властям страны с призывом реализовать свои обязательства и гарантировать пациенту необходимое лечение с учетом рекомендаций альтернативного медицинского консилиума.

Я неоднократно отмечал необходимость продолжения лечения Михеила в многопрофильной гражданской клинике или за границей,

– заявила Людмила Денисова.

Она обратилась к грузинским властям по обеспечению для Саакашвили необходимой медицинской помощи, а также призывает Тбилиси следовать нормам международного права. В частности, Денисова упомянула правила третьей статьи Конвенции о защите прав человека и основной свободы. Согласно этому пункту, человека нельзя подвергать пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.

Что известно о ситуации с Саакашвили:

Саакашвили заключили под стражу сразу после возвращения в Грузию. Это произошло 1 октября. В этот же день он объявил голодовку.

В этот же день он объявил голодовку. Состояние здоровья Саакашвили существенно ухудшилось, а медики заверили, что у него развилось одно из тяжелых осложнений – судороги, вызванные энцефалопатией Вернике. Из-за этого неврологического расстройства может возникнуть поражение головного мозга.

Саакашвили прекратил голодовку 20 ноября из-за ухудшения самочувствия.

Из тюрьмы экс-президент Грузии написал письмо мэру Львова Андрею Садовому. Он отреагировал на войну России в Украине, а также выразил соболезнование родным погибших.

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