Денісова заявила, що Саакашвілі потребує негайного лікування за кордоном. Вона додала, що цю думку поділяє й лікар альтернативного медичного консиліуму Отар Тоїдзе.

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Денісова про стан здоров'я Саакашвілі

Уповноважена з прав людини наголосила, що тяганина з лікуванням Міхеїла Саакашвілі може стати причиною його інвалідності, а надалі існує ризик летальних наслідків.

Народний захисник Грузії Ніно Ломджарія звернувся до влади країни із закликом реалізувати свої зобов'язання та гарантувати пацієнтові необхідне лікування, враховуючи рекомендації альтернативного медичного консиліуму.

Я неодноразово наголошував на необхідності продовження лікування Міхеїла у багатопрофільній цивільній клініці або за кордоном,

– заявила Людмила Денісова.

Вона звернулася до грузинської влади щодо забезпечення для Саакашвілі необхідної медичної допомоги, а також закликає Тбілісі слідувати нормам міжнародного права. Зокрема, Денісова згадала про правила третьої статті Конвенції про захист прав людини та основної свободи. Згідно з цим пунктом, людину не можна піддавати катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.

Що відомо про ситуацію із Саакашвілі:

Саакашвілі взяли під варту відразу після повернення у Грузію. Це сталося 1 жовтня. Цього ж дня він оголосив про голодування.

Цього ж дня він оголосив про голодування. Стан здоров'я Саакашвілі суттєво погіршився, а медики запевнили, що у нього розвинулось одне з найважчих ускладнень – судоми, викликані енцефалопатією Верніке. Через цей неврологічний розлад може з виникнути ураження головного мозку.

Саакашвілі припинив голодування 20 листопада через погіршення самопочуття.

З в'язниці експрезидент Грузії написав листа меру Львова Андрію Садовому. Він відреагував на війну Росії в Україні, а також висловив співчуття рідним загиблих.

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