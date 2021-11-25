Саакашвили не нуждается в лечении заграницей, – Минздрав Грузии

В Минздраве Грузии считают, что для заключенного Михеила Саакашвили хватает лечения на грузинской территории. Также власти страны уверяют, что избежать тюремного заключения политику не удастся.

О том, что Саакашвили не нуждается в лечении за рубежом, сообщила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикаридзе. Она заверила, что политик уже чувствует себя лучше.

Между тем Другой человек, – украинский адвокат заявил, что не узнает Саакашвили

В Минздраве говорят, что состояние политика улучшилось

Журналисты поинтересовались у Тикаридзе, какой будет позиция властей относительно реабилитации экс-президента заграницей – если это порекомендуют врачи.

Состояние Михеила Саакашвили улучшилось и является удовлетворительным. Я не вижу никакой необходимости в том, чтобы пациент продолжал лечение за границей. Рекомендации врачей сплошь и рядом отличаются, а также есть врачи, которые ставят диагноз, не видя пациента, и принимают определенные решения,

– ответила Тикаридзе.

Министр заявила, что у Саакашвили есть врачи, которые непосредственно вовлечены в его лечение, поэтому их мнение гораздо важнее, чем мнение тех медиков, которые лечат его заочно.

Саакашвили не избежит заключения, – вице-спикер парламента

Первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский во время брифинга сообщил, что Саакашвили избежать наказания не удастся. Между тем сторонники экс-президента, мол, хотят противостоять революционным путем.

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Коротко о состоянии здоровья Саакашвили