По словам защитника Бека Басилая, Саакашвили тяжело передвигаться. Состояние политика ухудшается.

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Михеил Саакашвили чувствует себя слабым и ему тяжело передвигаться. Завтра в суде также запланирован процесс, а на следующей неделе еще один по другим делам,

– рассказал защитник.

В госпитале Саакашвили осмотрел врач Отар Тоидзе. Он посоветовал политику воздержаться от участия в судебных процессах.

По словам Тоидзе, Саакашвили нуждается в длительном лечении. В Грузии обеспечить его невозможно.

У Саакашвили наблюдаются эпизоды потери памяти

Политик Елизавета Ясько – любимая Саакашвили – после встречи с политиком в военном госпитале в Горе рассказала, что у него наблюдаются эпизоды потери памяти. По словам Ясько, на это повлияли насилие и пытки в Глданской тюрьме.

Ясько рассказала, что посттравматический синдром влияет как на физическое, так и на ментальное здоровье Саакашвили.

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