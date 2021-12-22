За словами захисника Бека Басілая, Саакашвілі важко пересуватися. Стан політика погіршується.

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Михеїл Саакашвілі почувається слабким і йому важко пересуватися. Завтра в суді також заплановано процес, а наступного тижня ще один в інших справах,

– розповів захисник.

У шпиталі Саакашвілі оглянув лікар Отар Тоідзе. Він порадив політику утриматися від участі у судових процесах.

За словами Тоідзе, Саакашвілі потребує тривалого лікування. У Грузії забезпечити його – неможливо.

У Саакашвілі спостерігаються епізоди втрати пам'яті

Політикиня Єлизавета Ясько – кохана Саакашвілі – після зустрічі з політиком у військовому госпіталі в Горі розповіла, що у нього є епізоди втрати пам'яті. За словами Ясько, на це вплинули насильство та катування у Глданській в'язниці.

Ясько розповіла, що посттравматичний синдром впливає як на фізичне, так і ментальне здоров'я Саакашвілі.

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