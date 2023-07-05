Это самая жесткая реакция: правильно ли ведет себя Украина относительно Саакашвили и Грузии

Экс-лидер Грузии Михеил Саакашвили, который находится в тюрьме, на днях шокировал своим состоянием: он критически похудел и нуждается в лечении. Президент Украины Владимир Зеленский вызвал посла Грузии. Это очень правильная реакция.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Лесный. По его словам, такие пытки над Саакашвили показывают настоящий "русский мир".

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Олег Лесной убежден, что реакция Зеленского и МИД очень правильная и четкая. Именно так нужно делать, когда издеваются над гражданином Украины.

Я считаю, что реакция очень четкая. Если я не ошибаюсь, по дипломатическим меркам это самая жесткая реакция, когда посла отправляют в государство, чтобы выяснить, что происходит,

– объяснил он.

По мнению политолога, нынешние грузинские власти "легли" под Россию. Когда Украина победит в войне, Грузия сможет вернуть контроль над территориями, которые оккупировала Россия. Однако это возможно не с этой властью.

Лесный об издевательствах над Саакашвили: смотрите видео

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