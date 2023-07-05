Это самая жесткая реакция: правильно ли ведет себя Украина относительно Саакашвили и Грузии
Экс-лидер Грузии Михеил Саакашвили, который находится в тюрьме, на днях шокировал своим состоянием: он критически похудел и нуждается в лечении. Президент Украины Владимир Зеленский вызвал посла Грузии. Это очень правильная реакция.
Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Лесный. По его словам, такие пытки над Саакашвили показывают настоящий "русский мир".
К теме Зеленский отреагировал на ужасное состояние Саакашвили: в Грузии в ответ пожаловались
Нынешние власти Грузии "легли" под Россию
Олег Лесной убежден, что реакция Зеленского и МИД очень правильная и четкая. Именно так нужно делать, когда издеваются над гражданином Украины.
Я считаю, что реакция очень четкая. Если я не ошибаюсь, по дипломатическим меркам это самая жесткая реакция, когда посла отправляют в государство, чтобы выяснить, что происходит,
– объяснил он.
По мнению политолога, нынешние грузинские власти "легли" под Россию. Когда Украина победит в войне, Грузия сможет вернуть контроль над территориями, которые оккупировала Россия. Однако это возможно не с этой властью.
Лесный об издевательствах над Саакашвили: смотрите видео
Состояние Саакашвили: главное
- Находящийся в тюрьме третий грузинский президент Михеил Саакашвили впервые с 1 февраля показал свое состояние. Он дистанционно присоединился к судебному заседанию. Он очень похудел и у него выпирают ребра.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал и заявил, что Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михеила Саакашвили. Он поручил МИД вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций с Тбилиси.
- Украинский лидер еще раз обратился к грузинским властям, призвал ее вернуть в Украину гражданина нашего государства Михеила Саакашвили, ведь ему необходимы надлежащее лечение и уход. Он также обратился к партнерам Украины и попросил не игнорировать ситуацию.
- Глава партии власти "Грузинская мечта" Иракли Кобахидзе заявил, что решение Зеленского оскорбительное. В то же время Грузия вроде бы не хочет портить отношения с Украиной.