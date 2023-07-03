Изменился до неузнаваемости: Саакашвили вышел на связь и показал свое шокирующее состояние

Находящийся в тюрьме третий грузинский лидер Михеил Саакашвили впервые за долгое время (с 1 февраля) показал свое состояние. Он дистанционно присоединился к судебному заседанию.

На кадрах видно, что он очень похудел и у него выпирают ребра. Саакашвили ответил на заявление лидеров "Грузинской мечты", в том числе главы парламента Шалвы Папуашвили, который заявил, что все, включая евродепутатов, причастных к "кампании дезинформации", должны извиниться.

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Он подчеркнул, что "они уносят наше будущее" и "толкают наших детей не жить в Грузии".

Выходит, что Европа должна извиниться, Европарламент по требованию моего увольнения. Хочу рассказать так называемый председатель Верховной Рады, вы должны извиниться, что довели меня до такого состояния. Вы довели меня до этой ситуации, вы должны извиниться перед евродепутатами, передо мной, перед моей семьей, перед государством Украина, которое гражданин оказался в этой ситуации, перед всеми грузинами, что основатель грузинского государства поставлен в эту ситуацию. ситуации. Папиашвили, посмотрите на меня внимательно,

– сказал Саакашвили.

Физически слабый, но сильный внутри

После этого Михеил Саакашвили поднял футболку, чтобы показать свою физическую форму. На фото заметно, что состояние экспрезидента Грузии существенно ухудшилось, он значительно похудел.

"Я, возможно, физически слаб, но я очень силен внутри, я очень крут – вдохновлен, я очень смел", – подчеркнул Саакашвили.



Саакашвили очень похудел / Скриншот с видео



Состояние Саакашвили значительно ухудшилось / Скриншот с видео



За что судят Саакашвили

В 2018 году суд Грузии заочно осудил Михаила Саакашвили по делам об амнистии обвиняемых в смерти Сандро Гиргвлиани и избиении бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили. Суд признал Михаила Саакашвили виновным в злоупотреблениях и превышении должностных полномочий и приговорил его к 6 годам лишения свободы.

Против экспрезидента также возбуждены уголовные дела за хищение бюджетных средств, разгоны акции 7 ноября 2007 года, погром в телекомпании "Имеди" и захват имущества ее владельца - покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

20 октября 2021 года прокуратура Грузии выдвинула Саакашвили еще одно обвинение – незаконное пересечение государственной границы.

. По данным следствия, Саакашвили тайно вернулся из Украины в Грузию в трейлере, загруженном молочной продукцией, прибывшим на корабле из украинского порта Черноморск в порт Поти. Сам Саакашвили называет дела политически мотивированными.