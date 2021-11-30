Саакашвили постепенно добивается своего: экс-президента Грузии не оставили без поддержки

В Тбилиси прошли массовые акции протеста в поддержку Михеила Саакашвили. Более тысячи человек собрались у здания суда, где проходил судебный процесс над экс-президентом Грузии.

Полиция попыталась оттеснить протестующих от суда, чтобы освободить дорогу, которую перекрыли демонстранты. В результате начались столкновения с правоохранителями, и полиция распылила в сторону протестующих перцовый газ.

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Голодовка продлилась 50 дней

Грузинские СМИ сообщили о десятках задержанных сторонников Саакашвили, среди которых и видные представители оппозиции.

Самого Саакашвили привезли на заседание суда прямиком из военного госпиталя. Там он проходил лечение и восстанавливался после голодовки, которую устроил сразу после своего возвращения в Грузию и задержания нынешними властями.

Напомню, что продлилась голодовка 50 дней и Саакашвили был вынужден ее закончить по рекомендациям врачей.

Саакашвили обвиняют по нескольким уголовным делам

И вот обвиняют экс-президента Грузии сразу по нескольким уголовным делам. Это дело о превышении полномочий, после того как Саакашвили силой разогнал акцию протеста еще в 2007 году, а также погромы, которые экс-президента якобы устроил в офисах грузинской телекомпании "Имеди".

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Помимо этого, Саакашвили вменяют растрату государственных средств на сумму в 3 миллиона долларов.

Суммарно, по всем этим уголовным делам, Саакашвили может получить до 9 лет заключения. И Михеил Саакашвили уже в начале судебного заседания заявил, что не надеется на справедливый суд по своим делам.

Изначально власти Грузии не хотели, чтобы Саакашвили присутствовал в зале суда во время слушаний, чтобы не привлекать слишком много внимания.

Однако Госдепартамент США в этом вопросе поддержал экс-президента и настоял, чтобы права Саакашвили на справедливый суд соблюдались в полной мере.

Саакашвили добивается своего

Разберем, за что конкретно судят Саакашвили и насколько справедливо его содержание под стражей.

Дело в том, что роль Саакашвили в разгоне протеста оппозиции в 2007 году не доказана. По словам его адвоката, прокуратура не предъявила никаких доказательств правонарушений со стороны экс-президента.

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Более того, еще в 2007 году Саакашвили признал, что полиция применила чрезмерную силу. После этого он сам подал в отставку и объявил досрочные президентские выборы на которых потом победил.

По второму делу, о погромах в офисах "Имеди" тогда же в 2007 году, Саакашвили заявил, что владелец "Имеди" грузинский бизнесмен Бадри Патаркацишвили был проектом Кремля, встречался с ФСБ и ему пророчили место президента Грузии.

Потому закрытие "Имеди" было якобы оправдано. На фоне всего этого оба дела против Саакашвили выглядят крайне сомнительно и выглядят скорее как политическая расплата.

Сам же Михеил Саакашвили ранее заявлял, что является узником лично Владимира Путина, намекая на тесные связи нынешних властей Грузии с Кремлем.

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И как раз именно для того, чтобы пошатнуть позиции нынешних грузинский властей он и вернулся в страну. И судя по тому, что он все еще обладает серьезной поддержкой внутри Грузии и люди готовы выходить на протесты в его поддержку, Саакашвили постепенно добивается своего.