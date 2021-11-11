Саакашвили прекращает голодовку, – адвокат политика

Михеил Саакашвили 11 ноября решил прекратить свою голодовку. Он заявил, что она стала "орудием борьбы против его страны".

Заключенный политик отказался проходить реабилитацию в больнице Глданской тюрьмы или в Горийске. Такое заявление Саакашвили прочитал его адвокат Ника Гварамия.

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Моя голодовка уже становится орудием борьбы между россиянами и нынешней властью, не против меня, а против моей страны. Я решил прислушаться к призыву и прекратить голодовку,

– говорится в заявлении Саакашвили.

Что известно о состоянии политика

Саакашвили голодал 1 месяц и 11 дней. Он объявил о голодовке в тот же день, когда его задержали – 1 октября. Впоследствии бывший президент Грузии даже отказался от приписанных ему врачами добавок из-за ухудшения состояния здоровья.

В начале ноября украинский нардеп и возлюбленная Саакашвили Елизавета Ясько говорила, что политик похудел на 20 килограммов. 8 ноября его срочно госпитализировали вертолетом из тюрьмы в больницу.

Грузинские власти уверяли, что эвакуация прошла без принуждения, однако уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили во время перевозки избили. Личный врач политика при осмотре заметил на теле заключенного следы повреждений.