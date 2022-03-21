Саакашвили призывает грузинскую оппозицию требовать полной деоккупации государства
21 марта 2022 , 17:39Читати новину українською
Источник:фейсбук Михеила Саакашвили
Михеил Саакашвили обратился к грузинской оппозиции. Требует полной деоккупации Грузии. По словам политиков, именно этого ждут украинцы и международное сообщество.
Молдова это уже сделала и совершенно очевидно, что с этой инициативой нельзя было не согласиться с Западом.
Кстати Двое добровольцев из Грузии погибли в Украине, – Саакашвили
Что говорит Саакашвили
Несмотря на бездействие властей, это частично спасло бы репутацию Грузии и создало бы прочную основу для правительства национального согласия.
Каждый дополнительный день этого правительства у власти – смертельная угроза нашей стране,
– добавил политик.
Саакашвили отметил, что только западная оппозиция может спасти Грузию от тотальной беды.
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