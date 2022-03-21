Саакашвили призывает грузинскую оппозицию требовать полной деоккупации государства

Михеил Саакашвили обратился к грузинской оппозиции. Требует полной деоккупации Грузии. По словам политиков, именно этого ждут украинцы и международное сообщество.

Молдова это уже сделала и совершенно очевидно, что с этой инициативой нельзя было не согласиться с Западом.

Кстати Двое добровольцев из Грузии погибли в Украине, – Саакашвили

Что говорит Саакашвили

Несмотря на бездействие властей, это частично спасло бы репутацию Грузии и создало бы прочную основу для правительства национального согласия.

Каждый дополнительный день этого правительства у власти – смертельная угроза нашей стране,

– добавил политик.

Саакашвили отметил, что только западная оппозиция может спасти Грузию от тотальной беды.

Важно – Сколько граждан верит в победу Украины: