Саакашвили в тюрьме: в МИД рассказали о результатах встречи с грузинским дипломатом

Украина обратилась к Грузии за разъяснениями относительно задержания Михаила Саакашвили. Представители МИД уже встретились с грузинским дипломатом Сандро Топурией.

Старший советник Сандро Топурия является временный поверенным Грузии в Украине. 2 октября его пригласили в Министерство иностранных дел Украины.

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Подробности о встрече с грузинским дипломатом

Как объяснил спикер МИД Олег Николенко, Топурия рассказал дипломатам об обстоятельствах задержания Саакашвили, который является гражданином Украины. Он также проинформировал об инкриминируемых ему статьях грузинского уголовного кодекса.

Взамен украинская сторона подчеркнула, что законные права Саакашвили должны быть полностью соблюдены. Ранее политик требовал встречи с украинским консулом. Дипломаты уже обратились с соответствующим запросом.

В Министерстве иностранных дел подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии,

– подчеркнул Николенко.

Отметим, что ранее задержание Саакашвили прокомментировали в Офисе Президента. Как пояснил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, Зеленский обеспокоен такими новостями из Грузии.

Как в Украине реагируют на задержание Саакашвили

У Зеленского такой шаг восприняли как месть политику. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк обратил внимание на "жесткое настроение", с которым подаются соответствующие новости с грузинской стороны.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что задержание Саакашвили чревато серьезным дипломатическим скандалом. Ведь бывший президент Грузии теперь является гражданином Украины.

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили поблагодарил Украину за "плодотворное сотрудничество". Он объяснил, что речь идет, в частности, и о деле Саакашвили.