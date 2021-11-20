Саакашвили в военном госпитале в Гори начал принимать пищу
Источник:Интерфакс-Украина
Михеил Саакашвили 20 ноября прекратил голодовку. До этого его перевели в военный госпиталь в Гори. По словам врачей, политик начал питание по специальной схеме,
Экс-президент был осмотрен врачами специального консилиума, созданного Министерством юстиции.
Ранее Саакашвили прекратил голодовку после того, как его перевели в госпиталь, – врач
Для Саакашвли разработали специальную схему питания
Медики говорят, что состояние бывшего президента – стабильное, он уже начал питаться. Еду Саакашвили принимает по специальной схеме.
Составлен протокол дальнейшего восстановления после длительного голодания, который согласован с врачами. Что касается неврологического статуса пациента, то по сравнению со вчерашним днем отмечается положительная динамика, хотя определенные изменения остаются,
– сказал член консилиума врач Александр Цискаридзе.
Несмотря на улучшения у политика все еще остались проблемы со здоровьем.
Саакашвили поместили в специально оборудованную палату
Отметим, что Саакашвили голодал более полутора месяцев. В Минздраве говорят, что в больнице в Гори есть все необходимое оборудование для лечения политика. Его поместили в специально оборудованную палату.
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Кратко о заключении Саакашвили:
- Политик начал голодать 1 октября, когда был задержан в Грузии.
- В Грузии Саакашвили осужден сразу по нескольким делам.
- Экс-президент отказывался от перевода в больницу.
- 8 ноября его таки этапировали в больницу Глданской тюрьмы.
- Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что при этапировании Саакашвили избили.