Саакашвили в военном госпитале в Гори начал принимать пищу

Михеил Саакашвили 20 ноября прекратил голодовку. До этого его перевели в военный госпиталь в Гори. По словам врачей, политик начал питание по специальной схеме,

Экс-президент был осмотрен врачами специального консилиума, созданного Министерством юстиции.

Ранее Саакашвили прекратил голодовку после того, как его перевели в госпиталь, – врач

Для Саакашвли разработали специальную схему питания

Медики говорят, что состояние бывшего президента – стабильное, он уже начал питаться. Еду Саакашвили принимает по специальной схеме.

Составлен протокол дальнейшего восстановления после длительного голодания, который согласован с врачами. Что касается неврологического статуса пациента, то по сравнению со вчерашним днем ​​отмечается положительная динамика, хотя определенные изменения остаются,

– сказал член консилиума врач Александр Цискаридзе.

Несмотря на улучшения у политика все еще остались проблемы со здоровьем.

Саакашвили поместили в специально оборудованную палату

Отметим, что Саакашвили голодал более полутора месяцев. В Минздраве говорят, что в больнице в Гори есть все необходимое оборудование для лечения политика. Его поместили в специально оборудованную палату.

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Кратко о заключении Саакашвили: