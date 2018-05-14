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Саакашвили хочет вернуться в Грузию: экс-президент назвал причину

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Саакашвили намерен вернуться в Грузию
Саакашвили намерен вернуться в Грузию / Фото из открытых источников

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что планирует вернуться на родину, чтобы исправить собственные ошибки, из-за которых к власти в стране пришла команда миллиардера Бидзины Иванишвили.

Об этом заявил Саакашвили в эфире грузинского телеканала Рустави 2, передает "Интерфакс".

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В частности, политик считает, что двухдневный протест молодежи в Тбилиси, что выступала за либерализацию наркополитики, был вызван гораздо более глубокими разрушительными процессами, которые возникли благодаря неформальному правлению Иванишвили.

"Сегодня в Грузии катастрофическая безработица, особенно среди молодежи, масса других социальных проблем, которые не решаются в условиях неформального правления олигарха Иванишвили", – рассказал экс-президент Грузии.

Кроме того, политик признал, что смена власти в стране, которая способствовала приходу к власти миллиардера Бидзины Иванишвили и его команды, произошла в том числе и из-за его личных ошибок.

Скажу больше, именно из-за этих моих ошибок я намерен вернуться в Грузию и исправить их. В течение моего правления Грузия развивалась и большинство государственных должностей занимали молодые, но, конечно, были и перекосы,
– подчеркнул Саакашвили.

Напомним, ранее экс-президент Грузии и лидер украинской партии "Движение новых сил" Михеил Саакашвили заявлял, что планирует вернуться на родину после выборов президента в республике, где собирается бороться с нынешней властью.

Теги: Новости политики
Источник: 24 Канал
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