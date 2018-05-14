Саакашвілі хоче повернутися до Грузії: екс-президент назвав причину

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, заявив, що планує повернутися на батьківщину, щоб виправити власні помилки, через які до влади в країні прийшла команда мільярдера Бідзіна Іванішвілі.

Про це заявив Саакашвілі в ефірі грузинського телеканалу Руставі 2, передає "Интерфакс".

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Зокрема, політик вважає, що дводенний протест молоді в Тбілісі, що виступала за лібералізацію наркополітики був викликаний набагато глибшими руйнівними процесами, що виникли завдяки неформальному правлінню Іванішвілі.

"Сьогодні в Грузії катастрофічне безробіття, особливо серед молоді, маса інших соціальних проблем, які не вирішуються в умовах неформального правління олігарха Іванішвілі", – розповів екс-президент Грузії.

Окрім того, політик визнав, що зміна влади в країні, яка сприяла приходу до влади мільярдера Іванішвілі і його команди, сталася в тому числі і через його особисті помилки.

Скажу більше, саме через ці мої помилки я маю намір повернутися в Грузію і виправити їх. Протягом мого правління Грузія розвивалася і більшість державних посад займали молоді, але, звичайно, були і перекоси,

– наголосив Саакашвілі.

Нагадаємо, раніше екс-президент Грузії та лідер української партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявляв, що планує повернутися на батьківщину після виборів президента у республіці, де збирається боротися з нинішньою владою.