Саакашвілі судили одночасно і в Україні, і в Грузії: відомі деталі

Поки у середу, 3 січня, в Україні суд намагався переглянути запобіжний захід для лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі, у Грузії йому висунули нові обвинувачення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила екс-керівник Нацполіції України Хатія Деканоідзе.

Зазначимо, що сьогодні у ГПУ знову не вийшло переглянути запобіжний захід для Саакашвілі. Апеляційний суд Києва вдруге переніс розгляд скарги прокуратури на 11 січня.

"Сьогодні паралельно з Києвом відбувся суд у Тбілісі, над Саакашвілі. Чесно кажучи, таких абсурдних обвинувачень я не зустрічала і не чула. Значить так: політичне обвинувачення в Грузії заперечує конституційне право президента Грузії скоротити строк ув'язненим", – мовиться у повідомленні Деканоідзе.

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Вона зазначила, що прокуратура Грузії не вважає конституцію країни найвищим законом. Деканоідзе також додала, що головними свідками обвинувачення стали екс-виконувач обов'язків президента Ніно Бурджанадзе та екс-міністр оборони Іраклій Окруашвілі.

"Пропутінські "танцюристи-політики"... звинувачували Грузію в тому, що вона почала війну з Росією. Олігарх Бідзіна Іванішвілі rules!", – резюмувала екс-голова Нацполіції України.