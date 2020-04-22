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      Саакашвили и Ермак вместе учились в институте, – Омелян

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      Саакашвили с Ермаком вместе учились в институте / Коллаж 24 канала

      В Кабинете Министров Украины и сам Михаил Саакашвили подтвердили, что политик грузинского происхождения может стать вице-премьером по вопросам реформ. Для этого его кандидатуру должна одобрить Верховная Рада. Тем временем экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Саакашвили учился вместе с Андреем Ермаком.

      В своем фейсбуке Омелян опубликувал фото со встречи однокурсников Киевского национального института международных отношений 2004 года.

      К слову Саакашвили может стать вице-премьером по вопросам реформ

      Михеил Саакашвили и Андрей Ермак действительно в течение определенного времени вместе учились в институте, правда не были однокурсниками. Саакашвили закончил институт в 1992 году, Ермак – в 1995-ом.


      Встреча выпускников КИМО в 2004 году / фото из фейсбука Владимира Омеляна

      Вместе с ними на фото рядом с Ермаком стоит Василий Горбаль – экс-председатель Львовской ОГА во времена Виктора Януковича и народный депутат трех созывов от "Единой Украины" и "Партии регионов".

      Между Гобралем и Саакашвили на фото разместился украинский политтехнолог Виталий Бала. Его можно помнить за взрыв у телеканала "Эспрессо", в котором пострадал политтехнолог и экс-нардеп Игорь Мосийчук.

      Интересно Саакашвили может войти в новое правительство: самые интересные факты из биографии политика

      Михаил Саакашвили на фото также обнимает Андрея Задорожного – действующего народного депутата от "Слуги народа".

      Крайний слева на фото Александр Носаль – руководитель Международного центра реформ.

      Интересно, что Михаил Саакашвили также учился с Петром Порошенко.Бывшие лидеры Украины и Грузии в молодости были близкими друзьями.

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Правительство Шмыгаля Андрей Ермак Михаил Саакашвили Новости Украины Новости политики
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