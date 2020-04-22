Саакашвили и Ермак вместе учились в институте, – Омелян
В Кабинете Министров Украины и сам Михаил Саакашвили подтвердили, что политик грузинского происхождения может стать вице-премьером по вопросам реформ. Для этого его кандидатуру должна одобрить Верховная Рада. Тем временем экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Саакашвили учился вместе с Андреем Ермаком.
В своем фейсбуке Омелян опубликувал фото со встречи однокурсников Киевского национального института международных отношений 2004 года.
К слову Саакашвили может стать вице-премьером по вопросам реформ
Михеил Саакашвили и Андрей Ермак действительно в течение определенного времени вместе учились в институте, правда не были однокурсниками. Саакашвили закончил институт в 1992 году, Ермак – в 1995-ом.
Встреча выпускников КИМО в 2004 году / фото из фейсбука Владимира Омеляна
Вместе с ними на фото рядом с Ермаком стоит Василий Горбаль – экс-председатель Львовской ОГА во времена Виктора Януковича и народный депутат трех созывов от "Единой Украины" и "Партии регионов".
Между Гобралем и Саакашвили на фото разместился украинский политтехнолог Виталий Бала. Его можно помнить за взрыв у телеканала "Эспрессо", в котором пострадал политтехнолог и экс-нардеп Игорь Мосийчук.
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Михаил Саакашвили на фото также обнимает Андрея Задорожного – действующего народного депутата от "Слуги народа".
Крайний слева на фото Александр Носаль – руководитель Международного центра реформ.
Интересно, что Михаил Саакашвили также учился с Петром Порошенко.Бывшие лидеры Украины и Грузии в молодости были близкими друзьями.
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