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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Саакашвілі та Єрмак разом навчалися в інституті, – Омелян

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      Саакашвілі з Єрмаком разом навчалися в інституті / колаж 24 каналу

      У Кабінеті Міністрів України та сам Міхеїл Саакашвілі підтвердили, що політик грузинського походження може стати віцепрем'єром з питань реформ. Для цього його кандидатуру має схвалити Верховна Рада. Тим часом ексміністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Саакашвілі навчався разом з Андрієм Єрмаком.

      У своєму фейсбуці Омелян опублікував фото з зустрічі однокурсників Київського національного інституту міжнародних відносин 2004 року.

      До слова Саакашвілі може стати віцепрем'єром з питань реформ

      Міхеїл Саакашвілі та Андрій Єрмак справді протягом певного часу разом навчалися в інституті, щоправда не були однокурсниками. Саакашвілі завершив інститут у 1992 році, Єрмак – у 1995-му.


      Зустріч випускників КІМВ у 2004 році / фото з фейсбуку Володимира Омеляна

      Разом з ними на фото поряд з Єрмаком стоїть Василь Горбаль – ексголова Львівської ОДА в часи Віктора Януковича та народний депутат трьох скликань від "Єдиної України" та "Партії регіонів".

      Між Гобралем та Саакашвілі на фото розмістився український політтехнолог Віталій Бала. Його можна пам'ятати через вибух біля телеканалу "Еспресо", у якому постраждав політтехнолог і екснардеп Ігор Мосійчук.

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      Міхеїл Саакашвілі на фото також обіймає Андрія Задорожного – чинного народного депутата від "Слуги народу".

      Крайній зліва на фото Олександр Носаль – керівник Міжнародного центру реформ.

      Цікаво, що Міхеїл Саакашвілі також навчався з Петром Порошенком. Колишні лідери України і Грузії у молодості були близькими друзями.

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Уряд Шмигаля Андрій Єрмак Міхеїл Саакашвілі Новини політики Новини України
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