Об этом украинский президент говорил в обращении ночью на 2 апреля. Он предостерег, что государство-агрессор может отправить призывников на войну против Украины.

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Россия не имеет права проводить призыв в Крыму

Зеленский подчеркнул, что призыв в оккупированном Крыму – это нарушение международного гуманитарного права и военное преступление, за которое обязательно будет ответственность. Это еще один аргумент для международного сообщества, чтобы усиливать антироссийские санкции.

Поэтому хочу сказать еще жителям Крыма: саботируйте эту историю. На любом из этапов,

– призвал глава государства.

"А если не получится, то не выполняйте преступных приказов и при первой же возможности сдавайтесь Вооруженным Силам Украины. Мы все поймем. Вы будете жить", – подчеркнул политик.

В России стартовал весенний призыв: коротко

Граждан государства-агрессора будут призывать на срочную службу с 1 апреля по 15 июля 2022 года. Речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 27 лет.

Согласно указу, который накануне подписал Владимир Путин, вражеская армия должна пополниться 134 500 военнослужащими.

Российские власти утверждают, что срочников не отправляют на "спецоперацию" в Украину. Но, в частности, показания пленных указывают на противоположное.

Поэтому все больше российских юношей пытаются избежать службы.

Обращение Зеленского в ночь на 2 апреля: смотрите видео