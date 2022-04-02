Об этом украинский президент говорил в обращении ночью на 2 апреля. Он предостерег, что государство-агрессор может отправить призывников на войну против Украины.

Читайте также Оккупанты принудительно мобилизуют крымских татар на войну против Украины

Россия не имеет права проводить призыв в Крыму

Зеленский подчеркнул, что призыв в оккупированном Крыму – это нарушение международного гуманитарного права и военное преступление, за которое обязательно будет ответственность. Это еще один аргумент для международного сообщества, чтобы усиливать антироссийские санкции.

Поэтому хочу сказать еще жителям Крыма: саботируйте эту историю. На любом из этапов,
– призвал глава государства.

"А если не получится, то не выполняйте преступных приказов и при первой же возможности сдавайтесь Вооруженным Силам Украины. Мы все поймем. Вы будете жить", – подчеркнул политик.

В России стартовал весенний призыв: коротко

Обращение Зеленского в ночь на 2 апреля: смотрите видео