Про це український президент говорив у зверненні вночі проти 2 квітня. Він застеріг, що держава-агресорка може відправити призовників на війну проти проти України.

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Росія не має права проводити призов у Криму

Зеленський наголосив, що призов в окупованому Криму – це порушення міжнародного гуманітарного права й воєнний злочин, за який неодмінно буде відповідальність. Це й ще один аргумент для міжнародної спільноти, аби посилювати антиросійські санкції.

Тому хочу сказати ще мешканцям Криму: саботуйте цю історію. На будь-якому з етапів,

– закликав глава держави.

"А якщо не вийде, то не виконуйте злочинних наказів й за першої ж нагоди здавайтеся Збройним Силам України. Ми все зрозуміємо. Ви будете жити", – наголосив політик.

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Звернення Зеленського у ніч проти 2 квітня: дивіться відео