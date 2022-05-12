Начальник генштаба России Герасимов де-факто отстранен
Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович во время разговора с российским адвокатом Марком Фейгиным.
Кстати Россия не готовилась к долгому конфликту, это для них проблема – Арестович.
Арестович сообщил, что Киев располагает информацией о том, что в России смещают руководство генерального штаба. Он заявил о чистках, смещениях и перестановках.
По предварительным данным, начальник российского генштаба Валерий Герасимов, находившийся под Изюмом, де-факто отстранен. Как рассказал советник главы ОП, сейчас в Кремле решают, давать ли ему время на исправление или нет.
Также Арестович рассказал о смещении в 1-й танковой армии России.
Это ударное российское соединение, на которое была основная ставка, которое воевало на Севере и под Изюмом,
– сказал он.
Советник Андрея Ермака заявил, что командира 1-й танковой армии России не просто сместили, а на него возбудили уголовное дело. По предварительным данным, его подозревают в государственной измене.
Также сообщается, что россияне сменили заместителя начальника генштаба России, однако эту информацию проверяют. Наконец-то в Кремле решили поменять командира Центрального военного округа.
Это значит, что российское руководство оценило своих военных за проведение "операции". Садитесь, двойка!,
– заявил Арестович.
Россия начала планировать в соответствии со своими возможностями
Также Арестович в очередной раз дал оценку ситуации на Херсонщине, где так называемые оккупационные власти захотели присоединиться к России, однако в Москве заговорили о "референдуме".
Советник главы ОП во второй раз заявил, что у России есть конфликт между ФСБ и ГУР (Главным управлением разведки), которые не могут поделить награбленное в Херсонской области.
Арестович считает, что Россия отказалась от вероятного "присоединения" Херсона, ведь это была бы еще большая эскалация конфликта и новый этап ограничений против Москвы со стороны Запада.
Следовательно, констатировал Арестович, кремлевское руководство начало планировать в соответствии с военными возможностями.
До недавнего времени политические заявки определяли действия войск,
– добавил он.
Россия теряет генералов и командиров в войне с Украиной
- По состоянию на утро 11 мая, по данным Генштаба ВСУ, Россия уже потеряла более 26 тысяч военных в войне против Украины.
- На фронте гибнут не только обычные солдаты, но и генералы. По данным американской разведки, украинцам удалось убить от 8 до 10 российских генералов.
- В британской разведке подчеркнули, что у россиян возникли сложности с командованием и контролем. Из-за неуверенных действий войск на передовой начали появляться старшие командиры. Именно поэтому Россия начала терять командиров, которые подвергают себя опасности.
- Не так давно сообщалось, что начальник генштаба России Валерий Герасимов лично побывал под Изюмом. Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков даже сообщил, что Герасимов якобы получил осколочное ранение.
- Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив подтвердил присутствие Герасимова в Харьковской области, но отметил, что генерала не ранили.
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