Начальник генштаба России Герасимов де-факто отстранен

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович во время разговора с российским адвокатом Марком Фейгиным.

Кстати Россия не готовилась к долгому конфликту, это для них проблема – Арестович.

Арестович сообщил, что Киев располагает информацией о том, что в России смещают руководство генерального штаба. Он заявил о чистках, смещениях и перестановках.

По предварительным данным, начальник российского генштаба Валерий Герасимов, находившийся под Изюмом, де-факто отстранен. Как рассказал советник главы ОП, сейчас в Кремле решают, давать ли ему время на исправление или нет.

Также Арестович рассказал о смещении в 1-й танковой армии России.

Это ударное российское соединение, на которое была основная ставка, которое воевало на Севере и под Изюмом,

– сказал он.

Советник Андрея Ермака заявил, что командира 1-й танковой армии России не просто сместили, а на него возбудили уголовное дело. По предварительным данным, его подозревают в государственной измене.

Также сообщается, что россияне сменили заместителя начальника генштаба России, однако эту информацию проверяют. Наконец-то в Кремле решили поменять командира Центрального военного округа.

Это значит, что российское руководство оценило своих военных за проведение "операции". Садитесь, двойка!,

– заявил Арестович.

Россия начала планировать в соответствии со своими возможностями

Также Арестович в очередной раз дал оценку ситуации на Херсонщине, где так называемые оккупационные власти захотели присоединиться к России, однако в Москве заговорили о "референдуме".

Советник главы ОП во второй раз заявил, что у России есть конфликт между ФСБ и ГУР (Главным управлением разведки), которые не могут поделить награбленное в Херсонской области.

Арестович считает, что Россия отказалась от вероятного "присоединения" Херсона, ведь это была бы еще большая эскалация конфликта и новый этап ограничений против Москвы со стороны Запада.

Следовательно, констатировал Арестович, кремлевское руководство начало планировать в соответствии с военными возможностями.

До недавнего времени политические заявки определяли действия войск,

– добавил он.

Россия теряет генералов и командиров в войне с Украиной

По состоянию на утро 11 мая, по данным Генштаба ВСУ, Россия уже потеряла более 26 тысяч военных в войне против Украины.

На фронте гибнут не только обычные солдаты, но и генералы. По данным американской разведки, украинцам удалось убить от 8 до 10 российских генералов.

В британской разведке подчеркнули, что у россиян возникли сложности с командованием и контролем. Из-за неуверенных действий войск на передовой начали появляться старшие командиры. Именно поэтому Россия начала терять командиров, которые подвергают себя опасности.

Не так давно сообщалось, что начальник генштаба России Валерий Герасимов лично побывал под Изюмом. Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков даже сообщил, что Герасимов якобы получил осколочное ранение.

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив подтвердил присутствие Герасимова в Харьковской области, но отметил, что генерала не ранили.

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