Начальник генштабу Росії Герасимов де-факто відсторонений
Про це розповів радник глави Офісу Президента Олексій Арестович під час розмови з російським адвокатом Марком Фейгіним.
До речі Росія не готувалась до довгого конфлікту, це для них проблема – Арестович
Арестович повідомив, що Київ має інформацію про те, що в Росії зміщують керівництво генерального штабу. Він заявив про чистки, зміщення та перестановки.
За попередніми даними, начальник російського генштабу Валерій Герасимов, який був під Ізюмом, де-факто відсторонений. Як розповів радник глави ОП, наразі у Кремлі вирішують, чи давати йому час на виправлення, чи ні.
Також Арестович розповів про зміщення у 1 танковій армії Росії.
Це ударне російське з'єднання, на яке була основна ставка, яке воювало на Півночі та під Ізюмом,
– сказав він.
Радник Андрія Єрмака заявив, що командира 1 танкової армії Росії не просто змістили, а на нього відкрили кримінальну справу. За попередніми даними, його підозрюють у державній зраді.
Також повідомляється, що росіяни поміняли заступника начальника генштабу Росії, однак цю інформацію перевіряють. Нарешті в Кремлі вирішили поміняти командира Центрального військового округу.
Це означає, що російське керівництво оцінило своїх військових за проведення "операції". Сідайте, двійка!,
– заявив Арестович.
Росія почала планувати відповідно до своїх можливостей
Також Арестович вкотре дав оцінку ситуації на Херсонщині, де так звана окупаційна влада захотіла приєднатися до Росії, однак у Москві заговорили про "референдум".
Радник глави ОП вдруге заявив, що в Росії є конфлікт між ФСБ і ГУР (Головним управлінням розвідки), які не можуть поділити награбоване у Херсонській області.
Арестович вважає, що Росія відмовилася від ймовірного "приєднання" Херсонщини, адже це була б ще більша ескалація конфлікту та новий етап обмежень проти Москви з боку Заходу.
Відтак, констатував Арестович, кремлівське керівництво почало планувати відповідно до військових можливостей.
Донедавна політичні заявки визначали дії військ,
– додав він.
Росія втрачає генералів та командирів у війні з Україною
- Станом на ранок 11-го травня, за даними Генштабу ЗСУ, Росія вже втратила понад 26 тисяч військових у війні проти України.
- Та на фронті гинуть не тільки звичайні солдати, але й генерали. За даними американської розвідки, українцям вдалося вбити від 8 до 10 російських генералів.
- У британській розвідці наголосили, що в росіян виникли труднощі з командуванням і контролем. Через невпевнені дії військ на передовій почали з'являтись старші командири. Саме тому Росія почала втрачати командирів, які наражають себе на небезпеку.
- Нещодавно повідомлялося, що начальник генштабу Росії Валерій Герасимов особисто побував під Ізюмом. Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков навіть повідомив, що Герасимов нібито зазнав осколкового поранення.
- Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів підтвердив присутність Герасимова на Харківщині, але зазначив, що генерала таки не поранили.
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