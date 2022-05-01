Однак немає підтвердження, що він був поранений. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

Раніше Начальник генштабу Росії Герасимов, який поїхав контролювати бої в Ізюмі, може бути поранений

У нас є підтвердження, що він дійсно там (під Ізюмом – 24 канал) був...Ба більше, вже є певні підтвердження, що він не був поранений,

– пояснив Андрусів.

Що цьому передувало

Напередодні ЗМІ писали, що Герасимов поїхав керувати боями на Ізюмському напрямку. Окупанти посилюють наступ у регіоні, вони стягнули сили в Ізюмському напрямку.

Ймовірно, Кремль вирішив, відправивши Герасимова на Харківщину, "централізувати" управління. Це може свідчити тільки про провалені плани держави-агресорки.