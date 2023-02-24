Садовой подчеркнул, что украинская армия – это не 400 или 300 тысяч военных. Украинская армия – это 40 миллионов украинцев.

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Садовой обратился к украинцам

Мэр заявил, что украинский флаг – это символ свободы. В скором времени флаг вернется в Донецк, Луганск, Ялту, Севастополь и Симферополь.

Сегодня все украинские города стали крепостями. Несокрушимыми крепостями, военными или гуманитарными. Львов стал большим медицинским, дипломатическим хабом,
– отметил мэр Львова.

По словам Садового, около 5 миллионов украинцев в первые месяцы прошли через Львов, а 150 тысяч сегодня живут в этом городе.

"Многие украинцы и украинки не дождались своих родных, многие ждут. Сегодня миссия Львова – быть большим медицинским хабом. Мы приняли уже тысячи раненых, мы принимаем их каждый день. Наша миссия сегодня – дать шанс на полноценную качественную жизнь", – подчеркнул городской голова.

Садовой добавил, что тяжелее всего нашим воинам на передовой. Украинцы должны помогать защитникам.

Главное не стоять, а идти вперед. Сегодня в мире, когда кто-то говорит "Украина", это означает победа. Я верю в наши Вооруженные Силы. Я верю в Украину,
– сказал Садовой.

Обращение Садового к украинцам: смотрите видео

Годовщина полномасштабного вторжения России в Украину

  • Министр обороны Украины Алексей Резников вспомнил, как для него началась полномасштабная война. Он сказал, что Украина пережила сложный год, и теперь наша страна вступает в новый период.
  • В годовщину полномасштабного вторжения России в Киеве провели памятное мероприятие. Участники почтили воинов, отдавших жизнь за Украину.
  • В годовщину полномасштабного вторжения глава государства обратился к украинскому народу. Зеленский вспомнил, как год назад озвучил два главных заявления: Россия начала полномасштабную войну, но украинцы – сильные и готовы ко всему.
  • Зеленский подчеркнул, что главный итог – Украина выстояла и не потерпела поражения. В этом году украинцы сделают все, чтобы победить.