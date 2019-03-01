Садовый снял свою кандидатуру на выборах президента-2019 и поддержал Гриценко

Кандидат в президенты Украины, городской голова Львова Андрей Садовый снял свою кандидатуру с президентских выборов, и поддержал экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Оба политики объединили свои усилия на выборах.

Такое заявление лидер "Самопомочи" сделал во время специальной пресс-конференции. Решающими для его решения стали результаты социологических опросов среди украинцев по трем основным показателям – рейтинг, динамика и уровень доверия в обществе.

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Мэр Львова отметил, что идя на выборы, прекрасно понимал "желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен победить всех этих ставленников олигархов и мародеров при власти". По мнению Садового, единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить на выборах Президента.

Кто лидирует в президентской гонке: данные социологического агентства "Fama"

Владимир Зеленский — 26,6%; Петр Порошенко — 23,4%; Юлия Тимошенко — 14,3%; Юрий Бойко — 8,1%,; Анатолий Гриценко – 8%; Андрей Садовый – 4,4%.

Кому из политических деятелей украинцы доверяют больше всего?

Владимир Зеленский – 49,9%; Андрей Садовый – 40,5%; Анатолий Гриценко – 38,7%.

Какие шансы будет иметь единый кандидат от демократических сил на выборах?

Анатолий Гриценко и Андрей Садовый объединением своих штабов продемонстрировали желание обеспечить интересы своих избирателей, убежден политический эксперт Андрей Вигиринский. Теперь к ним могут присоединиться и другие кандидаты в президенты.



Оба политики и их политические силы имеют взаимные плюсы и минусы. В "Объединении "Самопомич" развита партийная структура, в отличие от"Гражданской позиции". У "Гражданской позиции" - высший рейтинг.



В то же время, теперь за Анатолия Гриценко, как единого кандидата от демократических сил, могут проголосовать те, кто еще не определился с выбором или сомневается.