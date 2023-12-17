Мэр отметил, что на этот раз он сделал несколько необычный формат еженедельного обращения. Он выложил свое выступление на Конгрессе местных и региональных властей при президенте Украины Владимире Зеленском.

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Андрей Садовый озвучил приоритеты Львова

По словам Андрея Садового, заседание прошло во Львове в пятницу, 15 декабря. Его провели сразу же после принятия решения о новом этапе вступления Украины в ЕС.

Городской голова подчеркнул, что приоритетом для Львова является поддержка армии.

Для меня лично, думаю, для всех присутствующих сегодня, другого вопроса, кроме помощи военным, не существует. Это наш приоритет. И помощь деньгами, мы их перечисляем и сухопутным, и десантным, и морским (войскам – 24 Канал), всем. И в этом году это больше миллиарда, если только перерасчет средств и закупка разного оборудования,

– отметил Садовый.

Садовый определил приоритет Львова: смотрите видео

Он добавил, что еще одним приоритетом идет поддержка производителей, занимающихся производством милитарного оборудования на территории Львова. По словам Андрея Садового, говорится об очень многих компаниях. Они также получают гранты на производство. Также город закупает и передает нашим военным необходимое.

Кроме того, городской голова отметил, что важным для Львова направлением является подготовка местного населения. В частности, львовские школьники овладевают дронами, а также проходят стрелковые учения.

В то же время Андрей Садовый передал от волонтерского сообщества просьбу. Речь о необходимость подписать законы №10039 и №9111. Речь идет о документах, предусматривающих списание военной техники и упрощенный ввоз гуманитарной помощи для наших защитников.

Также городской голова озвучил опасения общины по поводу застройки Митрополичьих садов во Львове. Андрей Садовый попросил Госспецсвязь "оставить в покое землю, которая всегда принадлежала церкви".