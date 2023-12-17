Міський голова зазначив, що цього разу він зробив дещо незвичний формат щотижневого звернення. Він виклав свій виступ на Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України Володимирові Зеленському.

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Андрій Садовий озвучив пріоритети Львова

За словами Андрія Садового, засідання відбулося у Львові у п'ятницю, 15 грудня. Його провели відразу ж після ухвалення рішення про новий етап вступу України до ЄС.

Міський голова підкреслив, що пріоритетом для Львова є підтримка армії.

Для мене особисто, думаю, для всіх присутніх сьогодні, іншого питання, крім допомоги військовим, не існує. Це є наш пріоритет. І допомога грошима, ми їх перераховуємо і сухопутним, і десантним, і морським (військам – 24 Канал), всім. І в цьому році це більше мільярда, якщо тільки перерахунок коштів і закупівля різного обладнання,

– зазначив Садовий.

Садовий окреслив пріоритет Львова: дивіться відео

Він додав, що ще одним пріоритетом йде підтримка виробників, які займаються виробленням мілітарного обладнання на території Львова. За словами Андрія Садового, мовиться про дуже багато компаній. Вони отримують також гранти на виробництво. Також місто закуповує та передає нашим військовим необхідне.

Крім того, міський голова зазначив, що важливим для Львова напрямком є підготовка місцевого населення. Зокрема, львівські школярі опановують дрони, а також проходять стрілецькі навчання.

Водночас Андрій Садовий передав від волонтерської спільноти прохання. Мовиться про необхідність підписати закони №10039 та №9111. Йдеться про документи, які передбачають списання військової техніки та спрощене ввезення гуманітарної допомоги для наших захисників.

Також міський голова озвучив побоювання громади щодо забудови Митрополичих садів у Львові. Андрій Садовий попрохав Держспецзв'язок "дати спокій землі, яка завжди належала церкві".