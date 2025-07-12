Садовый назвал районы Львова, которые больше всего пострадали в результате атаки России

Россияне нанесли масштабный удар по Львову в ночь на 12 июля. Вследствие вражеской атаки значительно пострадали Железнодорожный и Галицкий районы.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Львова Андрея Садового.

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Какие районы Львова пострадали больше всего?

Садовый рассказал, что в результате российской атаки на Львов пострадал только 1 человек. Сейчас он находится в больнице, его состояние стабильное.

Больше всего повреждений – в Железнодорожном и Галицком районах. Повреждены 46 домов, выбито более 500 окон. 15 квартир непригодны для проживания – 28 жителям предложено временное бесплатное проживание в гостинице,

– говорится в сообщении.

Кроме того, повреждены 20 автомобилей, 3 корпуса Львовской политехники, городских судов и более 20 помещений малого и среднего бизнеса.

"С 10:00 до 16:00 сегодня и завтра на месте будет работать выездной ЦПАУ на улице Стороженко, 11.

Можно подать заявление на компенсацию за аренду жилья – 10, 12 или 15 тысяч гривен в зависимости от потребности", – отметил городской голова.

Также можно получить компенсацию в размере 12 тысяч гривен за окна и 8 тысяч гривен – за двери.