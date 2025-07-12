Садовый назвал районы Львова, которые больше всего пострадали в результате атаки России
- Масштабный удар России по Львову ночью 12 июля сильно повредил Железнодорожный и Галицкий районы, в частности 46 домов и более 500 окон.
- Пострадал 1 человек, повреждено 20 автомобилей и здания Львовской политехники; жителям предоставляют временное жилье и компенсацию за ущерб.
Россияне нанесли масштабный удар по Львову в ночь на 12 июля. Вследствие вражеской атаки значительно пострадали Железнодорожный и Галицкий районы.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Львова Андрея Садового.
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Какие районы Львова пострадали больше всего?
Садовый рассказал, что в результате российской атаки на Львов пострадал только 1 человек. Сейчас он находится в больнице, его состояние стабильное.
Больше всего повреждений – в Железнодорожном и Галицком районах. Повреждены 46 домов, выбито более 500 окон. 15 квартир непригодны для проживания – 28 жителям предложено временное бесплатное проживание в гостинице,
– говорится в сообщении.
Кроме того, повреждены 20 автомобилей, 3 корпуса Львовской политехники, городских судов и более 20 помещений малого и среднего бизнеса.
"С 10:00 до 16:00 сегодня и завтра на месте будет работать выездной ЦПАУ на улице Стороженко, 11.
Можно подать заявление на компенсацию за аренду жилья – 10, 12 или 15 тысяч гривен в зависимости от потребности", – отметил городской голова.
Также можно получить компенсацию в размере 12 тысяч гривен за окна и 8 тысяч гривен – за двери.