"Если у дворника нет зарплаты – не должно быть и у мэра, и у министра": Садовый обратился к правительству

19 октября Госказначейство провело часть заблокированных платежей Львова, которые необходимо было оплатить еще до 21 сентября. Все последующие платежи в настоящее время заблокированы.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал мэр Львова Андрей Садовый. Известно, что из-за длительной блокировки казначейских выплат во Львове "зависли" платежи на сумму более 1 миллиарда гривен. Подобная ситуация с платежами наблюдается и в других общинах Украины.

Что происходит?

Как пояснил мэр Львова, каждый гражданин Украины имеет возможность хранить деньги на счете в банке. Город также хранит свои деньги, из которых оплачивает свои нужды. Сейчас эти средства заблокированы. Государство их не выплачивает.

В последние часы произошли положительные изменения. Выплаты до 21 сентября наконец-то поступили. Однако более поздние платежи так и "зависли". Это дестабилизирует ситуацию. И нет объяснений от правительства, чего ожидать дальше.

Зарплата дворникам, водителям; оплата перевозчикам и многое другое – все это оказалось в подвешенном состоянии. Люди переживают, что будет дальше. Мы наблюдаем тенденцию, что некоторые дворники пишут заявления об увольнении. Тем более что работать дворником осенью и зимой, когда идет снег, очень сложно. Когда нет уверенности в оплате – это большая проблема,

– подчеркнул Садовый.

Мэр Львова подчеркнул, что город сделает все возможное и невозможное, чтобы люди вовремя получили свою зарплату. Это приоритет.

Садовый обратился к правительству

Мэр Львова предлагает правительству приравнять зарплаты водителей, дворников и других коммунальщиков к первой категории оплаты. К ней относятся министры, мэры, депутаты и другие чиновники высшего ранга. Они получают все без задержек.

Также Садовый отказался от своей зарплаты, пока коммунальщики не получат все свои выплаты.

Зарплату дворника, водителя, коммунальщика нужно приравнять к первой категории, так же как зарплату министра, депутата, мэра, где нет никаких задержек. Как мэр, я не имею морального права получать зарплату, пока каждый коммунальщик ее не получит. Есть зарплата коммунальщика – значит, есть и зарплата у министра, и у мэра. Нет у коммунальщика – министр и мэр отдыхают. Точка,

– заявил Садовый.

К тому же пока непонятно, какой будет ситуация с выплатами в течение ближайших месяцев. На данный момент правительство не дает никакой конкретики. Однако уже 20 октября должна состояться беседа с руководством государства, где ожидают ответов на все вопросы.

Мэр Львова подытожил, что во время войны внутренняя дестабилизация недопустима, а министр финансов и премьер-министр должны обеспечить открытую обратную связь и четко расставить приоритеты в интересах людей.

Например, 158 миллионов гривен не поступило для работы общественного транспорта Львова. Часть этих денег должна была пойти на оплату труда водителей трамваев, троллейбусов и автобусов. Также из них закупают горючее. Это лишь часть "зависших" платежей.