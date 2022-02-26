Садовый обратился ко всем мэрам демократических городов мира

Мэр Львова Андрей Садовый опубликовал обращение к руководителям всех демократических городов и мирового сообщества в целом и рассказал как те могут помочь Украине.

Многолетний глава Львова Андрей Садовый опубликовал обращение к иностранным коллегам в котором рассказал, как они могут поддержать наше государство.

Важно Грозной силой, которая уничтожает врага, стали подразделения теробороны, – Резников

Каждый день борьбы Вооруженных сил Украины против армии агрессора – это день борьбы за мировую демократию,

– именно с таких слов начал обращение глава Львова.

Садовый попросил коллег проводить массовые демонстрации против российской агрессии в городах и населенных пунктах.

Кроме того, он также призвал бойкотировать товары российских производителей, ведь деньги с них идут на поддержку армии оккупанта.

Это ракеты, которые обстреливают детские садики, школы и больницы. Это патроны, которые убивают наших граждан,

– добавил Андрей Иванович.

В заключение, мэр Львова напомнил о важности полномасштабной изоляции России во всех сферах, ведь это сейчас главное оружие мира. Россияне "должны ответить за ад, который устраивают для украинских семей".

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