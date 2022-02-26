Багаторічний очільник Львова Андрій Садовий опублікував звернення до іноземних колег, у якому розповів, як вони можуть підтримати нашу державу.

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Кожен день боротьби Збройних Сил України проти армії агресора – це день боротьби за світову демократію, – саме з таких слів розпочав звернення керманич Львова.

Садовий попросив колег проводити масові демонстрації проти російської агресії у містах та населених пунктах.

Він також закликав бойкотувати товари російських виробників, адже гроші з них йдуть на підтримку армії окупанта.

Це ракети, які обстрілюють дитячі садочки, школи та лікарні. Це патрони, які вбивають наших громадян, – додав Андрій Іванович.

Наостанок мер Львова нагадав про важливість повномасштабної ізоляції Росії в усіх сферах, адже зараз це головна зброя світу. Росіяни "мають відповісти за пекло, яке влаштовують для українських родин".

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