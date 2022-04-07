Садовый подтвердил возвращение некоторых посольств в Киев

Еще перед полномасштабным вторжением России многие посольства разных стран переехали из Киева во Львов. Однако все чаще говорится об их возвращении в столицу.

Об этом в эфире 24 канала эксклюзивно сообщил мэр Львова. По словам Андрея Садового, действительно некоторые из посольств будут снова функционировать в Киеве.

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Садовый: Момент возвращения в Киев очень важен

Городской глава Львова отметил, что в городе приняли ориентировочно 100 посольств. Это, как правило, довольно большой штат работников, поэтому некоторые из них возвращаются в столицу.

Действительно, первое посольство, которое переезжает – это литовцы,

– сказал Садовый.

Он также добавил, что возвращается в Киев и Турция, но не из Львова, а из Черновцов. Хотя есть и такие, как Польша, вообще не выезжавшие из столицы.

"Здесь вопрос количества работников, но момент возвращения в Киев очень важен. Мы будем максимально содействовать и помогать, потому что Киев – это наше сердце. Оно должно биться на полную мощность и в прямом, и переносном понимании", – считает львовский мэр.