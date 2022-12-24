Сегодня Христос рождается на поле боя, – Садовый поздравил с Рождеством

Андрей Садовый поздравил украинцев с Рождеством. Он подчеркнул, что это военное Рождество мы обязательно запомним.

Украинцы свидетели рождения великого государства

Мэр Львова вспомнил о сегодняшних циничных обстрелах Херсона. В результате террористической атаки накануне Рождества погибли 10 мирных украинцев, а еще 68 – получили ранения.

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Поздравляю всех, кто празднует в эти дни Рождество. Это Рождество особенное. Мы из книг вспоминаем, как это было – Христос рождался в холоде, без света и без тепла. Так сегодня живет очень много украинцев. Но Христос рождался в любви, и эта любовь дает свет изнутри,

– подчеркнул Садовый.

Мэр Львова призвал украинцев делиться светом. Ведь сейчас мы являемся свидетелями рождения нашего государства.

Садовый пожелал гражданам великой веры в нашу победу и подчеркнул, что Христос всегда побеждает.

Все, что остается – верить, любить и светить ради каждого, кто уже не с нами. Ради каждого, кто будет после нас. Сегодня Христос рождается на поле боя,

– подчеркнул чиновник.

Мэр Львова поздравил украинцев с Рождеством: трогательное видео

Заметим, президент Владимир Зеленский в своем поздравлении отметил, что в этом году традиционный дух Рождества мы ощущаем по-другому. Однако он призвал украинцев не отчаиваться, ведь именно этого и хотят россияне.