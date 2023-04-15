Важно быть людьми в противовес нелюдям, – Садовый поздравил украинцев с Пасхой

Мэр Львова Андрей Садовый поздравил украинцев с грядущим праздником Воскресения Христова, который в это воскресенье отмечает большинство украинских христиан. В своем обращении городской голова отметил важность единства и любви в этот светлый день.

Мэр Львова отметил, что за время полномасштабной войны изменились мы, изменился мир и даже изменился Львов. Теперь в городе знают, как печь кулич по-мелитопольски и как красят пасхальные яйца в Скадовске.

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Поздравление с Пасхой от Андрея Садового

Андрей Садовый отметил, что в праздник Воскресения Христова мы все излучаем радость, но не можем скрыть тревогу, которая есть у каждого, ведь война продолжается и многие наши родные сейчас на фронте. Украинцы же уже больше года разбросаны по миру. Мэр Львова подчеркнул, что на Пасху важно проявить любовь, так что не будет лишним позвонить родным и близким в этот день.

Это так важно быть людьми в противовес тем нелюдям, которые нас атакуют,

– подчеркнул Садовый.

Также мэр Львова отметил, что в текущем году больницы города принимают большое количество раненых воинов. Нашим защитникам и защитницам оказывают необходимую помощь и поддержку, ведь важно делать все для поддержки нашей армии.

Пасхальное поздравление от Андрея Садового: смотрите видео