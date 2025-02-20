"Украина должна быть единой как никогда": Садовый призвал поддержать Зеленского на фоне заявлений Трампа

Городской голова Львова Андрей Садовый на сессии Львовского горсовета обратился ко всему украинскому народу. Он призвал украинцев к единству, когда администрация в США делает враждебные заявления в адрес украинского президента.

Садовый призвал поддержать Зеленского несмотря на различные оценки его деятельности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Садового в телеграме.

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Украинцы должны поддержать президента ради единения

Наверное, впервые, как отмечает Садовый, он читал обращение не только к органам государственной власти, но и ко всему украинскому народу на сессии Львовского городского совета.

Если вспомнить нашу историю, то даже в самые сложные времена шла борьба с политическими оппонентами внутри страны. Украинские государственные деятели боролись друг с другом даже тогда, когда российские войска уже топтали украинскую землю.

Но я убежден: мы обязаны остановить эту традицию, которая никогда не приводила ни к чему хорошему,

– отметил львовский городской голова.

У украинцев сегодня новый вызов, подчеркивает Садовый. Трамп неприязненно относится к Зеленскому, и тот принял вызов и "дал понять всем, что не собирается уступать интересами государства".

Садовый призвал поддержать Зеленского, независимо от собственной оценки его деятельности.

Он отметил, что сегодня нужно быть объединенными как никогда.

Только украинцы имеют право давать оценку людям, которых выбираем! Только украинцы будут решать когда и за кого нам голосовать! Давайте будем мудрыми и не поддаваться на провокации.

И помним, кто наш настоящий враг,

– подытожил Садовый.