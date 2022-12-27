Градостроительство без городов: Садовый подверг резкой критике скандальный законопроект № 5655

Мэр Львова Андрей Садовый раскритиковал закон №5655 о градостроительстве. По его словам, у инициативы много пробелов. Там нет предохранителя от тотального уничтожения исторических архитектурных памятников.

Садовый отметил, что принимать во время войны закон, который раскалывает общество и дестабилизирует общины, — это настоящая трагедия.

Кстати говоря Законопроект №5655 нарушит права землевладельцев и уничтожит достижения децентрализации, – АГУ

Весь центр Львова является достоянием украинской архитектуры.

Городской голова напомнил, что скульптуры и достопримечательности во Львове закутаны в стекловату, специальную фольгу и цинк – чтобы их не повредила война.

Обложенные мешками с песком, они напоминают о войне и о том, что во времена вооруженной агрессии мы должны сохранить ценную для нас культурную и историческую память. Вся площадь Рынок является историческим памятником. Более того, весь Старый Львов — центр города является достоянием украинской архитектуры,

– добавил Садовый.

Он рассказал, что на Рождество посещал наших защитников на фронте. Деоккупированные села и городки рядом истерзаны россиянами. Садовый заметил, можно ли быть уверенными, что человеческая халатность не приведет к тому же.

Новый закон игнорирует действующий об охране культурного наследия

Садовой подчеркнул, что в новом законе 5655 о градостроительстве, одобренном Верховной Радой, нет никакого предохранителя от тотального уничтожения исторических архитектурных памятников.

Он абсолютно игнорирует действующий Закон об охране культурного наследия, более того — противоречит ему. Для его авторов местной власти не существует,

– отметил чиновник.

Дело в том, что градостроительство всегда было прерогативой местного самоуправления. Садовый объясняет, что любое строительство не абстрактно — оно осуществляется в конкретной общине, в конкретном месте, влияет на определенный круг людей и творит социокультурное пространство.

Да, на местах тоже совершают ошибки. Однако, по мнению мэра, громада всегда скажет местным властям об этом. Вряд ли она поедет с каждой неприемлемой застройкой в столицу.

"Жемчужина" нового закона

Городской голова отмечает, что в градостроительной антиреформе много "жемчуга".

Он приводит пример, что новым законом городам запрещено при выдаче исходных данных на строительство получать не то, что градостроительный расчет, а какие-либо графические материалы. Это запрещено законодательством. То есть, фактически, решения будут приниматься вслепую: ни мэрам, ни громадам не дают даже права знать, как будет выглядеть будущая застройка.

Кроме того, документ минимизирует влияние громад на градостроительство. В то же время формируется странный симбиоз, когда часть функций передается частным застройщикам, остальные максимально централизуются.

Садовый подчеркнул, что в сообществе местного самоуправления есть единодушная позиция и категорическое неприятие этого закона. До момента его принятия Ассоциация городов Украины, Союз архитекторов и мэры городов обращались в Верховную Раду с замечаниями и предложениями по доработке, но это игнорировали.

Это не критика ради критики. К закону 5655 очень много аргументированных, профессиональных замечаний. А сам он в процессе создания стал неким юридическим Франкенштейном. Его создатели удивили всех,

– добавил чиновник.

Закон раскалывает общество

Также мэр передал позицию депутатов, которые говорят о давлении. Садовый предполагает, что закон вообще мог писаться под диктовку строительных компаний.

После его принятия менее чем за сутки электронная петиция на сайте президента с призывом наложить вето на этот закон набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч подписей. Мэр уверен, если бы не остановили голосование, легко набралось бы и 100 тысяч поддержки, поскольку уровень невосприятия закона в обществе просто невероятный.

Убежден, что во время войны проталкивать закон, раскалывающий общество и противопоставляющий местную власть центральной, — это диверсия. Сейчас все мы должны быть едины и работать для одной цели — победы над агрессором,

– говорит Садовый.

Он подытожил, что в сложные для страны военные времена местное самоуправление стало поддержкой центральной власти и продолжает оставаться надежным партнером. Однако партнерство – это когда слышат все стороны.

Поэтому мэр надеется, что президент не подпишет этот закон, а отправит на публичное обсуждение и доработку вместе с общинами, экспертами, нардепами и представителями ЮНЕСКО.