Об этом 24 Каналу рассказал мэр Львова Андрей Садовый, заметив, что во Львове такая же ситуация с электроэнергией, как и в других городах. Графики отключений действуют. А в центре Львова регулярно гудят генераторы.

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Львов готовится к зиме

Как отметил Садовый, город делает все возможное, чтобы генерировать больше электроэнергии. К примеру, сейчас продолжаются переговоры с представителями Норвегии по газопоршневым установкам. Также все более-менее спокойно с поставками электроэнергии в учреждения образования и медицины.

Конечно, город усиленно готовится к зиме. Если сейчас есть проблемы со светом, то тогда могут быть трудности с теплом. Идет подготовка к худшим вариантам, но, конечно, все надеются на лучшее.

Мы готовимся, имея условную задачу, как выжить, если в городе месяц не будет электроснабжения и централизованного теплоснабжения. Дай Бог, чтобы этого не было. Но когда ты этот сценарий в голове представляешь и заставляешь все службы работать, то есть результат,

– сказал Садовый.

Город регулярно проводит совещания с тепловиками и энергетиками. Также идет поиск различных вариантов сотрудничества с международными структурами.

Наша цель – пережить сложный период зимы, который нас ждет. Я бы призвал всех, кто имеет возможность, готовиться. Мы это делаем. Думаю, что город будет максимально готов,

– подчеркнул мэр Львова.

Обратите внимание! Советник премьер-министра и член наблюдательного совета Укрэнерго Юрий Бойко отметил, что в среднесрочной перспективе относительно стабильная ситуация с энергоснабжением будет в августе – сентября. А, возможно, и в октябре, если не будет значительного снижения температуры.