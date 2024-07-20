Про це 24 Каналу розповів мер Львова Андрій Садовий, зауваживши, що у Львові така ж сама ситуація з електроенергією, як і в інших містах. Графіки відключень діють. А у центрі Львова регулярно гудять генератори.
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Львів готується до зими
Як наголосив Садовий, місто робить все можливе, щоб генерувати більше електроенергії. До прикладу, зараз тривають перемовини з представниками Норвегії щодо газопоршневих установок. Також все більш-менш спокійно із постачанням електроенергії до закладів освіти та медицини.
Звісно, місто посилено готується до зими. Якщо зараз є проблеми зі світлом, то тоді можуть бути труднощі з теплом. Йде підготовка до найгірших варіантів, але, звісно, усі сподіваються на краще.
Ми готуємося, маючи умовне завдання, як вижити, якщо в місті місяць не буде електропостачання та централізованого теплопостачання. Дай Боже, щоб цього не було. Але коли ти цей сценарій в голові уявляєш і заставляєш всі служби працювати, то є результат,
– сказав Садовий.
Місто регулярно проводить наради з тепловиками та енергетиками. Також йде пошук різних варіантів співпраці з міжнародними структурами.
Наша ціль – пережити складний період зими, який на нас чекає. Я б закликав усіх, хто має можливість, готуватися. Ми це робимо. Думаю, що місто буде максимально готове,
– підкреслив мер Львова.