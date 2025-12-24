Кто мог установить "прослушку" в кабинете Садового: мэр Львова раскрыл детали инцидента

После громкого заявления об обнаружении устройства для прослушивания в своем кабинете мэр Львова Андрей Садовый рассказал новые детали этого дела. Он отметил, что осенью 2025 года никаких судебных разрешений на установку "прослушки" не было.

Об этом Андрей Садовый рассказал в интервью "Liga.net", передает 24 Канал.

Что известно о "прослушке" в кабинете Садового?

По словам Садового, пока нет подтверждений, кто именно мог установить устройство. Он также отметил, что подобную технику недавно обнаружили у руководителя Шевченковской райадминистрации Львова.

Он добавил, что для законного прослушивания нужны аргументы и решение суда. В то же время по имеющейся у него информации – таких разрешений выдано не было.

Комментируя, чувствует ли он себя в безопасности после обнаружения устройства и на фоне резонансных убийств во Львове, Садовый отметил, что в его жизни уже было немало "опасных эпизодов". Он напомнил о "стрельбе по дому из гранатомета", подброшенные во двор гранаты и нападения на него прямо на улице.

Все мы ходим под Богом. Что я могу? Ходить в шлеме, жить в бронированной капсуле? Если кто-то хочет сделать тебе беду, это вопрос только суммы денег,

– резюмировал Садовый.

Напомним! 17 сентября Андрей Садовый сообщил об обнаружении устройства для прослушивания в своем кабинете и показал его на видео. СБУ открыла уголовное производство по статье о незаконном использовании специальных технических средств получения информации, расследование продолжается.

